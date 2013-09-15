ترکیب کمیسیون های شورای شهر گرگان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه رسمی شورای شهر گرگان که عصر یکشنبه برگزار شد، کمیسیون های اداری، مالی و بودجه، توسعه ، عمران و حمل و نقل شهری و معماری و شهرسازی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، نظارت، بازرسی، حقوقی و پاسخگویی به شکایات، سرمایه گذاری و اقتصادی و کمیسیون خدمات شهری و فضای سبز و زیست شهری به عنوان کمیسیون های شش گانه شورای این دوره تعیین شدند.

بر اساس رای گیری های به عمل آمده در این جلسه نورا، جرجانی،گرزین، فدوی، پائین محلی، یوسفی و ربیعی به عنوان اعضای کمیسیون اداری و مالی و ربیعی، فدوی، جرجانی، چراغعلی، قدس مفیدی، سبطی و گرزین به عنوان اعضای کمیسیون توسعه و عمران انتخاب شدند.

همچنین بر اساس رای گیری به عمل آمده نورا، جرجانی، پائین محلی، کبیر، هزارجریبی، ربیعی و گرزین به عنوان اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و جرجانی، کلاتی، کبیر، فدوی، یوسفی، پائین محلی و سبطی به عنوان اعضای کمیسیون نظارت تعیین شدند.

اعضای کمیسیون سرمایه گذاری و اقتصادی را نیز یوسفی، فدوی، قدس مفیدی، گرزین، هزارجریبی، کلاتی و نورا و اعضای کمیسیون خدمات شهری و فضای سبز و زیست شهری را جرجانی، نورا، یوسفی، هزارجریبی، کلاتی، فدوی و پائین محلی تشکیل دادند.

همچنین بر اساس مصوبات مربوط به این جلسه تمامی اعضا می توانند در کمیسیون ها شرکت کنند و به غیر از هیات رئیسه در جلسات کمیسیون ها حق رأی دارند و کمیسیون ها غیر علنی تشکیل می شود و با تشخیص رئیس کمیسیون می تواند علنی هم باشد.