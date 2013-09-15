انتخاب روسای کمیته های تخصصی منطقه 27 دانشگاه آزاد اسلامی در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای انتخاب روسای کمیته های تخصصی دبیرخانه منطقه 27 دانشگاه آزاد اسلامی عصر یکشنبه در تالار اندیشه دانشگاه آزاد اسلامی گرگان برگزار شد.

رئیس منطقه 27 دانشگاه آزاد اسلامی در حاشیه این جلسه گفت: به منظور نظارت و هماهنگی فعالیت های کمیته های تخصصی در منطقه 27 دانشگاه آزاد اسلامی جلسه انتخاب روسای کمیته ها برگزار شد.

حسین عجم نوروزی با اشاره به تازه تاسیس بودن منطقه 27 دانشگاه و ضرورت تلاش برای جبران نواقص و مشکلات در واحدها و مراکز استان گلستان اظهار داشت: به منظور سرعت بخشیدن به فعالیت های واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی در استان گلستان در اولین فرصت ممکن پس از راه اندازی منطقه این جلسه تشکیل شد تا با انتخاب روسای کمیته های تخصصی، نظارت بیشتر بر عملکرد معاونین دانشگاه ها و مراکز صورت بپذیرد.

رئیس منطقه 27 دانشگاه آزاد اسلامی بیان داشت: پس از اعلام کاندایداتوری از سوی برخی از حاضرین در جلسه، رای گیری با برگه صورت گرفته و به ترتیب مهران فدوی، تقی امینی مفرد و اسماعیل رنجبر یانه سری از واحد گرگان به عنوان روسای کمیته های عمرانی، فرهنگی و دانشجویی و علیرضا اسماعیلی، محمد مهدی نادری و علیرضا یحیایی از واحد آزادشهر به عنوان روسای کمیته های آموزشی، پژوهشی و اداری و مالی انتخاب شدند.

دبیر هیئت امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه افزود: جلسه انتخاب روسای کمیته های روابط عمومی و طرح و برنامه در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.

گفتنی است در استان گلستان 13 واحد و مرکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی شامل واحدهای گرگان، علی آباد کتول ، آزادشهر، گنبدکاوس، مینودشت، بندرگز، پردیس علوم وتحقیقات گلستان و مراکز بندرترکمن، کردکوی ، گمیشان، کلاله و آق قلا دایر هستند.