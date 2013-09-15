12 هزار دانش آموز در مدارس غیرانتفاعی قزوین تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر حبیبی عصر يكشنبه در همايش موسسين و مديران مدارس و مراكز غيردولتي استان که در سالن اجتماعات دبیرستان توحید برگزار شد، اظهارداشت: توسعه مدارس غیردولتی و مشارکت کردن مردم در امر تعلیم و تربیت یکی از سیاست‌های محوری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.



وی با بیان اینکه موفقیت در نظام تعلیم و تربیت در گرو مشارکت مردم در امر تعلیم و تربیت است افزود: دولت باید بستر لازم برای مشارکت بهتر و بیشتر مردم در این عرصه را فراهم کند.



مدیرکل آموزش و پرورش قزوین گفت: اگر فضاهای آموزشی غیردولتی از نظر کمی و کیفی توسعه پیدا کند وضعیت تعلیم و تربیت بسیار متفاوت ‌تر از وضع حاضر خواهد بود.



حبیبی تصریح کرد: اداره مدارس غیردولتی در حال حاضر توسط مجموعه‌ ای از فرهنگیان با تجربه مدیریت می شود و یکی از ماموریت‌های مهم دولت نیز این است که زمینه ‌ای فراهم شود تا بخش غیردولتی و چهره‌های موثر در امر تعلیم و تربیت بتوانند بخوبی و بدون دغدغه به فعالیت بپردازند.



مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: با فراهم شدن امکانات لازم فضای تعلیم و تربیت در سطح کشور توسعه خواهد یافت.



این مسئول یادآورشد: با وجود اینکه فضای آموزشی مدارس غیردولتی به دلیل مشکلات موجود آن گونه که باید توسعه نیافته است اما مدیران و کارکنان این مدارس با عشق و علاقه فراوان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.



مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین با اشاره به اینکه در حال حاضر 12 هزار دانش‌آموز در مدارس غیردولتی قزوین مشغول تحصیل هستند، گفت: تنها شش درصد از کل دانش‌آموزان استان در مدارس غیردولتی مشغول به تحصیل هستند که این درصد بسیار کم است و باید در مورد تحصیل حداقل 10 درصد از دانش‌آموزان استان قزوین در مدارس غیردولتی سرمایه‌گذاری شود.



وی با بیان اینکه مدارس غیرانتفاعی استان آمادگی جذب تعداد بیشتری از دانش‌آموزان را دارند گفت: برای داشتن فضای رقابتی سالمی در آموزش و پرورش این امر باید با جدیت بیشتری پیگیری شود.



این مسئول ادامه داد: با اشاره به راه‌اندازی صندوق قرض‌الحسنه حضرت علی اکبر (ع) بیان کرد: امیدواریم با تشکیل و راه‌اندازی این

صندوق و ارائه تسهیلات به مؤسسان مدارس غیردولتی این مدارس از لحاظ کمی و کیفی گامهای موثرتری برداشته شود.



حبیبی، در نظر گرفتن تسهیلات تشویقی برای جذب تعداد بیشتری از دانش‌آموزان را، از دیگر راه های پیشرفت کمی و کیفی این مدارس عنوان کرد.