رئیس جمهور با رصد فضای مجلس نسبت به معرفی وزیران باقیمانده دقت کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در حاشیه مراسم ختم آیت الله حاج سید حسن طاهری خرم آبادی در خصوص مذاکره هیات پارلمانی عراق با رئیس مجلس گفت: با هیات عراقی مذاکراتی را داشتیم و امیدواریم این مذاکرات در تحکیم روابط دوجانبه و رسیدن به مواضع مشترک در عرصه های سیاسی - اقتصادی و در مسائل منطقه موثر و راهگشا باشد.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا توصیه و یا صحبتی با آقای روحانی در خصوص عدم معرفی توفیقی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم داشته اید یا خیر گفت: توصیه کلی من این است که آقای رئیس جمهور با رصد دقیق فضای مجلس نسبت به معرفی وزرای پیشنهادی خود در وزارتخانه های باقیمانده دقت داشته باشد.