نمایشگاه عکس "تجلي نور" در نیشابور برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول نگارخانه کمال‌الملک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور از برپایی نمایشگاه عکس «تجلي نور» همزمان با دهه فرخنده كرامت در این نگارخانه خبر داد.

حميدرضا آتشي اظهار کرد: این نمایشگاه به میمنت دهه مبارك كرامت و در راستای کشف و شکوفایی استعدادها و خلاقیت‌های تصویری تمامی هنرمندان به‌خصوص جوانان که دل به دریچه دوربین‌شان سپرده و سعی دارند ناب‌ترین تصاویر ثبت کنند، برپا شده است.

مسئول نگارخانه کمال‌الملک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور بیان کرد: محمدرضا چايفروش، حميدرضا هلالي و مسعود سليماني سپهر هيئت داوران این نمایشگاه و مهدي دشتي دبيري آثار را بر عهده داشتند.

آتشی گفت: هدف از برپایی این نمایشگاه در معرض دید گذاشتن توانمندی‌ها و هنر جوانان عكاس است تا هم کارشان در بوته نقد و بررسی قرار گیرد و هم سبب شكوفايي استعداد ايشان شده و دیگر جوانان علاقه‌مند نيز به این هنر روی آورند.

آئین غبارروبی آستان مقدس امامزادگان طرقبه برگزار شد

معاون فرهنگی اداره اوقاف طرقبه شاندیز گفت: آئین عطرافشانی و غبارروبی بقعه واجب‌التعظیم امامزادگان ناصر و یاسر(علیهماالسلام) طرقبه برگزار شد.

باقر جعفری در حاشیه این مراسم اظهار کرد: این مراسم هر ماه و با حضور اعضای هئیت امنا، مسئولان شهرستانی و استانی، خانواده‌های معظم شهدا، ائمه جماعت شهر طرقبه و شاندیز و خدام افتخاری در فضایی بسیار معنوی و نورانی برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی اداره اوقاف طرقبه شاندیز بیان کرد: مراسم غبارروبی این آستان در دهه کرامت و در آستانه میلاد پربرکت حضرت رضا(ع) حال و هوای دیگری داشت و خدام افتخاری با دل‌هایی شکسته و منتظر، عرض ارادتشان را به محضر این دو فرزندان حضرت موسی بن جعفر(ع) تقدیم کردند.

دومین گردهمایی ائمه جماعت، هیئت امنا و خدام مساجد گناباد برگزار شد

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد گناباد گفت: دومین گردهمایی ائمه جماعت، اعضای هیئت امنا و خدام مساجد این شهرستان در دهه کرامت و با حضور بیش از 400 نفر از دست‌اندرکاران مساجد برگزار شد.

حجت الاسلام حسین رازی اظهار کرد: مدت دو سال است که این مسئولیت را پذیرفته‌ام و با سابقه 30 ساله در کمیته امداد امام خمینی(ره) آماده خدمت هستم.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد گناباد بیان کرد: حکم اعضای هیئت امنای 40 مسجد با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه صادر و به آنان ابلاغ شده است.

حجت الاسلام رازی اظهار کرد: تعداد 183 خادم مسجد در مناطق روستایی و شهری زیر نظر اداره اوقاف و امور خیریه گناباد از خدمات بیمه‌ای تامین اجتماعی استفاده می‌کنند.