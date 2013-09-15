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۲۴ شهریور ۱۳۹۲، ۱۸:۲۸

بارش پراکنده باران در شمال و شرق کشور طی 24 آینده

بارش پراکنده باران در شمال و شرق کشور طی 24 آینده

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از بارش پراکنده باران در شمال و شرق کشور طی 24 ساعت آینده خبر داد.

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی در سه روز آینده در برخی نقاط جنوب استان سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، شرق فارس و هرمزگان در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، افزایش ابر، وزش باد ، رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود.

به گفته وی، فردا در سواحل دریای خزر و اردبیل بارش پراکنده و خفیف دور از انتظار نیست.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: فردا آسمان تهران کمی ابری همراه با وزش باد خواهد بود بیشینه دمای پایتخت با یک درجه افزایش نسبت به امروز برابر 33 درجه سانتیگراد و کمینه دما مانند امروز معادل 22 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد بود. 
 

کد مطلب 2136229

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