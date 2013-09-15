استاندارجدید کهگیلویه و بویراحمد استاندار همه است/آمادگی برای مذاکره باسیاسیون و نخبگان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام بزرگواری بعدازظهر یکشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرکل صدا سیمای استان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چه راهکارهایی برای حل اختلافات بوجود آمده بر سر انتخاب استاندار آینده استان دارد، اظهار داشت: ما نمایندگان با حرکتمان در تعیین استاندار راهکارها را در رسیدن به وحدت نشان دادیم.

وی با بیان اینکه گرایش های فکری نمایندگان استان مختلف است، افزود: به رغم اختلاف در گرایش های سیاسی و فکری، این اختلافات را کنار گذاشتیم و در استان برای وحدت بین مردم و توسعه استان هم قسم شده ایم.

بزرگواری افزود: ای حرکت ما در تعیین استاندار جدید بهترین راهکار برای وحدت است.

وی اضافه کرد: وقتی مجمع نمایندگان استان می آیند و چندین گزینه را مطرح می کنند و سپس با توافق وزارت کشور روی یک گزینه به توافق می رسند، این خود نشان دهنده وحدت بین آنهاست.

نماینده کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده استاندار تعیین شده توسط نمایندگان و وزارت کشور را واجد شرایط لازم دانست و اظهار داشت: اینطور نیست که سایر گزینه ها شرایط لازم را نداشتند اما این گزینه شرایط بیشتری داشت و وزارت کشور آن را پذیرفت.

سایر گزینه های استانداری استان را به وزارتخانه ها معرفی می کنیم

وی تصریح کرد: این بدین معنی نیست که اگر دکتر خادمی استاندار استان شد، بقیه گزینه ها فراموش می شوند بلکه سایر آن عزیزان را بنا داریم به سایر استانها و وزارت خانه ها معرفی کنیم.

بزرگواری تاکید کرد: باید در دولت جدید از همه نیروهای انسانی استان در هر کجا که بتوانیم استفاده کنیم و بهتر است از بداخلاقیهایی که برخی افراد و سایتها در این خصوص دارند خارج شویم.

این نماینده اصولگرای مجلس بیان کرد: نخبگان و سیاسیون که ندای خدمت به مردم سر می دهند همه بیایند و برای توسعه استان دست به دست هم دهند.

وی افزود: همانگونه که من و دکتر تاجگردون که دارای دو گرایش فکری مخالف هستیم برای توسعه استان همدل و متحد شده ایم، باید سایر نیروهای سیاسی هم به وحدت برسند.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر مبنی بر لزوم برگزاری نشستی بین موافقین و مخالفین گزینه مطرح استانداری استان اظهار داشت: ما حاضریم با این نخبگان و سیاسیون در این زمینه نشست برگزار کنیم.

بزرگواری بیان داشت: انشاء الله استاندار جدید که به استان آمد نشان خواهد داد که استاندار همه است همانطور که من نماینده همه هستم و دکتر روحانی هم رئیس جمهور همه مردم ایران است.

وی تصریح کرد: دکتر خادمی از همه نیروها با توجه به ظرفیتهایشان در استان استفاده خواهد کرد.