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۲۴ شهریور ۱۳۹۲، ۱۹:۰۵

آیت الله کاشانی:

تفکر در نماز موجب رسیدن به قرب الهی می شود

تفکر در نماز موجب رسیدن به قرب الهی می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت تهران گفت: در خواندن نماز باید تفکر داشت، زیرا تفکر در نماز موجب رسیدن به قرب الهی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله محمد امامی کاشانی عصر یکشنبه در آیین اختتامیه همایش تجلی نماز و مسجد در فرهنگ رضوی اظهار کرد: نماز در مسجد بر پایه ولایت است.

امم جمعه موقت تهران بیان کرد: ولایت به معنای قرب خداوند متعال است و  نماز و مسجد در فرهنگ امام رضا(ع) زمانی متجلی می شود که که انسان به قرب خداوند نزدیک شود.

آیت الله کاشانی افزود: اوج ارزش خواندن نماز در مسجد است چرا که مسجد به عنوان خانه خدا و به فرمان پروردگار متعال توسط ابراهیم ساخته شده است.

وی با بیان اینکه تفکر، تدبر و مطالعه در آیات قرآن موجب تجلی مفاهیم قرآن است، گفت: روح نماز و مسجد در محراب متجلی می شود.

امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: تفکر در مفاهیم نماز و مسجد موجب رسیدن انسان به ولایت ولی عصر(عج) می شود.

کد مطلب 2136245

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