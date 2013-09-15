تفکر در نماز موجب رسیدن به قرب الهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله محمد امامی کاشانی عصر یکشنبه در آیین اختتامیه همایش تجلی نماز و مسجد در فرهنگ رضوی اظهار کرد: نماز در مسجد بر پایه ولایت است.

امم جمعه موقت تهران بیان کرد: ولایت به معنای قرب خداوند متعال است و نماز و مسجد در فرهنگ امام رضا(ع) زمانی متجلی می شود که که انسان به قرب خداوند نزدیک شود.

آیت الله کاشانی افزود: اوج ارزش خواندن نماز در مسجد است چرا که مسجد به عنوان خانه خدا و به فرمان پروردگار متعال توسط ابراهیم ساخته شده است.

وی با بیان اینکه تفکر، تدبر و مطالعه در آیات قرآن موجب تجلی مفاهیم قرآن است، گفت: روح نماز و مسجد در محراب متجلی می شود.

امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: تفکر در مفاهیم نماز و مسجد موجب رسیدن انسان به ولایت ولی عصر(عج) می شود.