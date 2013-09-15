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۲۴ شهریور ۱۳۹۲، ۱۹:۰۰

واکنش چمران به انتصاب جدیدی در شورای شهر/ شورای شهر اول تکرار نخواهد شد

واکنش چمران به انتصاب جدیدی در شورای شهر/ شورای شهر اول تکرار نخواهد شد

عضو شورای شهر تهران در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه آیا انتصاب عباس جدیدی به معاونت نظارت شورا سیاسی کاری بوده است، گفت: اجازه دهید در شورای شهر دعوا نشود.

 به گزارش خبرنگار مهر،  مهدی چمران عضو شورای شهر تهران در حاشیه مراسم ختم آیت‌الله سیدحسن طاهری خرم‌آبادی در جمع خبرنگاران در مورد جلسه شورای شهر با رئیس‌جمهور گفت: در این خصوص اطلاعی ندارم.

وی در واکنش به سؤالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود انتصاب عباس جدیدی به معاونت نظارت شورا سیاسی کاری بوده است، گفت: اجازه دهید در شورای شهر دعوا نشود.

عضو شورای شهر تهران در مورد برخورد اصلاح طلبان با الهه راستگو نیز گفت: ‌من چندین بار در این مورد مصاحبه کردم و نظرم را گفته‌ام.

چمران در پاسخ به این پرسش دیگری مبنی براینکه با این رویه چقدر امکان دارد شورای شهر اول تکرار شود، گفت:‌ انشاءالله که تکرار نمی‌شود.

کد مطلب 2136246

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