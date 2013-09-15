برگزيدگان المپياد روباتيك كشوري تجليل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در اين مراسم از اساتيد و دانش آموزاني كه در تيم هاي مختلف رالي لاجيك، امدادگر لاجيك و سازه هاي خلاقانه از طرف پژوهشسراي شهيد ميربقايي به المپياد كشوري راه پيدا كرده و موفق به كسب رتبه هاي برتر از آن المپياد شده بودند، تجلیل شد.

پس از رقابتي تنگاتنگ در این المپیاد، تيم رالي لاجيك این پژوهشسرا شامل محمد اوسطي، محمدرضا عادل و محمدرضا صالح خواه به مقام دوم و مدال نقره دست يافت. همچنين تيم هاي امدادگر لاجيك شامل محمد زارع، محمد منصوري و علي فاتحي به مقام اول و مدال طلا همچنين تيم سازه هاي خلاقانه شامل خانم ها فاطمه سادات موسويان و فاطمه صالح خواه به مقام سوم و مدال برنز دست يافتند.