  1. استانها
  2. یزد
۲۴ شهریور ۱۳۹۲، ۱۹:۰۷

توسط شورای فرهنگ عمومی ابرکوه؛

برگزيدگان المپياد روباتيك كشوري تجليل شدند

برگزيدگان المپياد روباتيك كشوري تجليل شدند

یزد - خبرگزاری مهر: به پيشنهاد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي ابركوه و با تاييد اعضاي شوراي فرهنگ عمومي شهرستان، از تيم هاي روباتيك پژوهش سراي شهيد ميربقايي ابرکوه به دليل درخشش در ششمين المپياد كشوري تجليل به عمل آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، در اين مراسم از اساتيد و دانش آموزاني كه در تيم هاي مختلف رالي لاجيك، امدادگر لاجيك و سازه هاي خلاقانه از طرف پژوهشسراي شهيد ميربقايي به المپياد كشوري راه پيدا كرده و موفق به كسب رتبه هاي برتر از آن المپياد شده بودند، تجلیل شد.

پس از رقابتي تنگاتنگ در این المپیاد، تيم رالي لاجيك این پژوهشسرا شامل محمد اوسطي، محمدرضا عادل و محمدرضا صالح خواه به مقام دوم و مدال نقره دست يافت. همچنين تيم هاي امدادگر لاجيك شامل محمد زارع، محمد منصوري و علي فاتحي به مقام اول و مدال طلا همچنين تيم سازه هاي خلاقانه شامل خانم ها فاطمه سادات موسويان و فاطمه صالح خواه به مقام سوم و مدال برنز دست يافتند.

کد مطلب 2136248

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها