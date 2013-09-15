تصفیه خانه آب شهر رودبنه لاهیجان 70 درصد پیشرفت کار دارد

حمید روشن روان در گفتگو با خبرنگار مهر از بهره برداری این پروژه در دهه فجر امسال خبرداد و افزود: تصفیه خانه ها نقش مهمی در سلامت جامعه دارند.

وی تصریح کرد: تصفیه خانه آب شهر احمد سرگوراب شهرستان شفت نیز در هفته دولت امسال به بهره برداری رسید.

مدیر عامل آب و فاضلاب شهری گیلان گفت: اصلی ترین تصفیه خانه ای که آب شهر رشت، انزلی، خمام و هفت شهر شرق گیلان را تامین می کند " تصفیه خانه بزرگ آب گیلان " است.

وی در ادامه از بهره برداری 12 تصفیه خانه آب در گیلان اشاره کرد و افزود: تصفیه خانه آب سنگر رشت جزء تصفیه خانه های برترو ممتاز کشور از حیث بکارگیری سطح دانش و تکنولوژی است.

روشن روان بر لزوم تسریع در تکمیل ساخت پروژه های نیمه تمام آب و فاضلاب استان تاکید کرد و اظهارداشت: مردم باید در کوتاه ترین زمان ممکن از مزایایی این پروژه ها بهره مند شوند.

وی همچنین جمعیت گیلان بر اساس آمار سر شماری سال 1390 را 2.5 میلیون نفر اعلام کرد و افزود: در حال حاضر 99.85 درصد جمعیت 49 شهر استان تحت پوشش شرکت آبفا هستند.

مدیر عامل آب و فاضلاب شهری استان یادآورشد: گیلان از حیث شاخص برخورداری جمعیت شهری جزء رتبه های برتر کشور هست.