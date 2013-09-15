  1. استانها
  2. گیلان
۲۴ شهریور ۱۳۹۲، ۱۹:۲۳

روشن روان عنوان کرد:

تصفیه خانه آب شهر رودبنه لاهیجان 70 درصد پیشرفت کار دارد

تصفیه خانه آب شهر رودبنه لاهیجان 70 درصد پیشرفت کار دارد

رشت – خبرگزاری مهر: مدیر عامل آب و فاضلاب شهری گیلان از پیشرفت فیزیکی 70 درصدی پروژه تصفیه خانه آب شهر رودبنه شهرستان لاهیجان خبر داد.

حمید روشن روان در گفتگو با خبرنگار مهر از بهره برداری این پروژه در دهه  فجر امسال خبرداد و افزود: تصفیه خانه ها نقش مهمی در سلامت جامعه دارند.

وی تصریح کرد: تصفیه خانه آب شهر احمد سرگوراب شهرستان شفت  نیز در هفته دولت امسال به بهره برداری رسید.

مدیر عامل آب و فاضلاب شهری گیلان گفت: اصلی ترین تصفیه خانه ای که آب شهر رشت، انزلی، خمام و هفت شهر شرق گیلان را تامین  می کند " تصفیه خانه بزرگ آب گیلان " است.

وی در ادامه از بهره برداری 12 تصفیه خانه آب در گیلان اشاره کرد و افزود: تصفیه خانه آب سنگر رشت جزء تصفیه خانه های برترو ممتاز کشور از حیث بکارگیری سطح دانش و تکنولوژی است.

روشن روان بر لزوم تسریع در تکمیل ساخت پروژه های نیمه تمام  آب و فاضلاب استان تاکید کرد و اظهارداشت: مردم باید در کوتاه ترین زمان ممکن از مزایایی این پروژه ها بهره مند شوند.

وی همچنین جمعیت گیلان بر اساس آمار سر شماری سال 1390  را 2.5  میلیون نفر اعلام کرد و افزود: در حال حاضر 99.85 درصد جمعیت 49 شهر استان تحت پوشش شرکت آبفا هستند.

 مدیر عامل آب و فاضلاب شهری استان یادآورشد: گیلان از حیث شاخص برخورداری جمعیت شهری جزء رتبه های برتر کشور هست.

 

 

 

 

کد مطلب 2136250

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها