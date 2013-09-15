اجرای طرح هجرت در 12 مدرسه فیروزکوه/ تجهیز مدارس به دوربین مدار بسته

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب ایمانی بعدازظهر امروز در پنجمین جلسه شورای آموزش و پرورش فیروزکوه با اشاره به كسب رتبه هاي عالي فرهنگيان در سال 91-92 در این شهرستان اظهار داشت: كسب رتبه اول پژوهش استان، كسب رتبه اول پوشش تحصيلي استان، كسب رتبه اول ثبت نام استان و در امور مدارس غير دولتي رتبه دوم از جمله این موفقیتها است.

وی با اشاره به کسب رتبه دوم استاني در آموزش نيروي انساني افزود: کسب رتبه سوم در ميزان رشد تحصيلي و رتبه برتر در امور مشاوره تحصيلي، رتبه سوم استاني در مسابقات قرآن، نهج البلاغه، مفاهيم و موضوعات مربوط به حوزه هاي قرآن، كسب رتبه اول استان در ميزان قبولي دانش آموزان شركت كننده كنكور و نيز رتبه سوم استان در نهضت سوادآموزي از دیگر موفقیت ها است.

این مسئول از آغاز بكار عمليات اجرايي تالار فرهنگيان خبر داد و عنوان کرد: با مساعدت و ياري مسؤلين استاني، اعضاي شورا و مسؤلان شهرستان به نظام تعليم و تربيت، در حوزه رفاهي، عمليات اجرايي تالار فرهنگيان در روستاي اميريه آغاز شد.

آماده سازی مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان فیروزکوهی

ایمانی، اعتبار اوليه اين تالار را هفت ميليارد ريال ذکر و اضافه کرد: این مرکز در آينده اي نزديك به عنوان يك مركز آموزشي و رفاهي (هتل آپارتمان) در اختيار فرهنگيان شهرستان قرار خواهد گرفت.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان فیروزکوه یادآور شد: مطالعات اوليه احداث اردوگاه دخترانه در چمن كلفور انجام شده و كلنگ زني اين اردوگاه كه ظرفيت آن 400 هزار نفر است، بزودي آغاز خواهد شد.

وی از اجرای طرح هجرت 3 در 12 مدرسه این شهرستان خبر داد و افزود: در این زمینه در دو مدرسه نقاشي كامل صورت گرفت، در 10 مدرسه نیز نقاشي زمينهاي ورزشي و صفوف دانش آموزان، نصب تمثال هاي مبارك حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري و ادعيه با همكاري و كمك ناحيه مقاومت سپاه، شهرداري، آموزش و پرورش و مجمع خيرين انجام شد.

مدارس فیروزکوه به دوربين هاي مدار بسته مجهز شوند

معاون عمراني فرمانداري فيروزكوه در حاشيه اين نشست از شوراي اسلامي شهر و شهرداري خواست تا اتحاديه تاكسي راني را طي سال تحصيلي فعال كنند.

هوشنگ نیکزاد ادامه داد: در این راستا دو دستگاه ميني بوس جهت سرويس دهي به فرهنگيان و دانش آموزان آماده شود همچنین تابلوهاي زيبا با جلوه اي مناسب براي مدارس آماده شود.

این مسئول افزود: تامين پوشاك و لوازم التحرير دانش آموزان بي بضاعت، به صورت محرمانه به گونه اي كه حرمت ها و شخصيت ها حفظ شود، نیز از دیگر ضروریات است.

نیکزاد یادآور شد: با توجه به كمبود بودجه و بضاعت اندك آموزش و پرورش، بايد براي حراست و حفظ اموال بيت المال در تمام مدارس دوربين مدار بسته نصب و از خودروهايي كه داراي بيمه و كارت معاينه فني هستند براي حمل و نقل دانش آموزان و فرهنگيان استفاده شود.





