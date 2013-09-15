تعليم و تربيت سرلوحه كار دولت است/ امکانات حوزه آموزشی در فیروزکوه افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم مهری بعدازظهر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان فیروزکوه با اشاره به اینکه اظهار داشت: اولين آرامش كشور منوط تكيه به فرمايشات مقام معظم رهبري (مدظله) است كه هدفمند و راهگشا است.

وی افزود: تلاش هاي صورت گرفته از سوي فرهنگيان در حوزه هاي آموزشي، پرورشي و پشتيباني در جهت بهينه گذراندن ماموريت هاي تعليم و تعلم در شهرستان است.

این مسئول عنوان کرد: كسب رتبه هاي عالي در حوزه هاي مختلف تعليم و تربيت توسط فرهنگيان و دانش آموزان شهرستان، نشان از خودجوش، پويا بودن و نيز وظيفه شناسي آموزش و پرورش فيروزكوه است.

مهری ادامه داد: آموزش و پرورش چراغ راه جامعه و سرلوحه كار دولت است، اين نهاد پيش نياز و تسكين دهنده مسائل و پيش برنده امورات مورد احتياج اجتماعي است و بايد اهتمام ویژه به آن براي برنامه ريزي هاي شهرستان مورد اهميت و توجه باشد.

وي تاكيد كرد: نبايد بهانه و دلايل مهاجرت از شهرستان مربوط به كاستي ها و بي توجهي به مسائل آموزش و پرورش باشد، بلكه لازم است تلاش خود را براي كسب رتبه هاي بهتر در سال تحصيلي 92-93 مضاعف كنيم و سعي در اين مسير استوار باشد.

این مسئول یادآور شد: باید دانش آموزانی تربيت شوند كه در آينده الگوي انسانيت بشوند، شوراهاي آموزش و پرورش مسوليت سنگين و مهمي را بر عهده دارند، لذا بايد بكوشيم، صرفا سخنوري نداشته باشيم و با مجاهدت عمل كنيم.

فرماندار فیروزکوه همچنین به نظارت بر مسائل امنيتي و راهنمايي و رانندگي همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید تاکید کرد.