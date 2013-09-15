پیشنهاد اتحاد خودروسازان ارائه شد/ طراحی و تولید خودروهای مدرن

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم یکه زارع در مراسم معارفه خود به عنوان مدیرعامل جدید ایران خودرو با ارائه پیشنهاد اتحاد خودروسازان برای تکامل صنعت خودرو گفت: همکاری دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران خودررو و سایپا در زمینه های مختلف طراحی پلتفرم و تولید قطعات مختلف خودرو از ضروریات تکامل خودروسازی ایران است.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو اظهار داشت: دو شرکت ایران خودرو و سایپا باید در کنار رقابت در بازار داخلی، در سطح بین المللی ارتباطی دوستانه و رفاقتی داشته باشند تا در صدور برندهای ایران در بازارهای جهانی موفق عمل کنند.

یکه زارع دوران اصلی شکل گیری صنعت خودرو در ایران را زمان پس از سال 68 دانست و گفت: تا سال 68 اتفاق خاصی در صنعت خودرو رخ نداد و خودروسازی ایران، صنعتی کاملا مونتاژکار بود. وی ورود مدیران لایق و شایسته به این عرصه را موجب آغاز تحولات مثبت و پیشرفت عنوان کرد و اذعان کرد: با وجود اینکه مدیران شایسته ای در شرکت های خودروسازان حضور داشته اند، نبود استراتژی و برنامه مدون خودروسازی را دچار روزمره گی شده و ایران را تبدیل به خودروساز واقعی نکرده است.

وی افزود: درست است که محدودیت های بین المللی خودروسازی را با چالش های متعددی مواجه کرد اما نباید همه مشکلات فعلی را ناشی از این امر دانست. وی تاکید کرد: باید مشکلات و موانع ریشه یابی شده و نسبت به رفع آن اقدام شود.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو تاکید کرد: صنعت خودرو نیاز به کمک دارد ولی در کنار آن نیازمند برنامه و استراتژی لازم برای تبدیل شدن به خودروساز است. یکه زارع همراهی و همیاری دولت و مجلس و سایر مسئولان را لازمه موفقیت در عرصه داخلی و بین المللی دانست و گفت: باید با نگاه استراتژیک به این صنعت زمینه تحقق حماسه اقتصادی در کشور فراهم شود.

وی از احیای مجدد تولید در شرکت ایران خودرو خبر داد و گفت: با اطمینان از موفقیت در اجرای برنامه های تعیین شده برای بهبود شرایط، این مسئولیت را پذیرفتم. وی اظهار امیدواری کرد: در پایان 4 سال دولت یازدهم شاهد صدور نیمی از محصولات تولیدی با برند ایران خودرو باشیم.

مدیرعامل ایران خودرو حمایت از قطعه سازان را از دیگر اولویت های مدیریتی خود اعلام و خاطرنشان کرد: باید طوری عمل کنیم تا قطعه ساز دانش فنی طراحی قطعه را کسب کرده و بدون نیاز به شریک خارجی نیاز خودروساز را تامین کنند.

یکه زارع طراحی پلتفرم متناسب با نیاز بازار را از دیگر برنامه های کاری خود اعلام کرد و گفت: خودروهایی مانند 206 تا چند سال آینده مطلوبیت خود را از دست خواهند داد، بنابراین باید خودروهایی مدرن، به روز تر و شایسته ملت ایران باشد طراحی و و ارد بازار شود.

وی به مجموعه کارکنان اعم از مدیران، مهندسان و کارگران این شرکت درود گفت و از این که در سال های اخیر برخی از نیروهای متخصص و کاردان ایران خودرو از این مجموعه جدا شده اند اظهار تاسف کرد و از همه آنان خواست تا با بازگشت به مجموعه ایران خودرو، این شرکت را در دستیابی به اهداف و برنامه های تعیین شده یاری دهند.

همچنین جواد نجم الدین در این مراسم گفت: گروه صنعتی ایران خودرو در دوران 4 ساله اخیر، تحولاتی از قبیل تغییر ترکیب تولید در جهت سودآوری، به افزایش سهم برند ملی در بازاهای صادراتی و ارتقای سیستم های تولید و کیفیت را تجربه کرد.

مدیرعامل سابق ایران خودرو در گزارشی اظهار داشت: در سال 88 که مسئولیت ایران خودرو را بر عهده گرفتم همین مشکلات و بحران مالی وجود داشت و تولید به حداقل رسیده بود. با وجود این ها در سال های بعد از آن تولید افزایش یافت و ایران خودرو دستاوردهای جدیدی را در صنعت خودروی کشور رقم زد.

نجم الدین افزود: در آن زمان پست تازه ایجاد شده معاونت خودرویی وزارت صنایع به او پیشنهاد شده بود اما نپذیرفت و به جای آن به ایران خودرو آمد. مدیر عامل سابق تولید دو میلیون و 651 هزار دستگاه خودرو از سال 88 تا 91 را از جمله موارد مهم در کارنامه عملکرد خود در ایران خودرو دانست و اظهار داشت: از سال 83 تا 88 تنها 82 هزار دستگاه افزایش تولید داشتیم در حالی که در سال های 88 و 89 بالغ بر 155 هزار دستگاه رشد تولید داشتیم که چهار برابر همین شاخص در پنج سال قبل از آن بود.

وی تعداد تولید ایران خودرو در سال 88 را 680 هزار دستگاه ذکر کرد که نسبت به سال قبل از آن 13 درصد رشد کرده است. نجم الدین افزود: در سال 88 تولید روزانه از دو هزار به 2800 دستگاه افزایش یافت. مدیرعامل سابق ایران خودرو رشد تولید خودرو در کشور در سال 88 را متعلق به ایران خودرو دانست و گفت: در سال 89 بالغ بر 755 هزار دستگاه تولید شد که نشان دهنده 11 در صد رشد نسبت به سال قبل از آن و تعلق داشتن 51 درصد سهم بازار به ایران خودرو است.

نجم الدین کسب رتبه اول در اشتغال زایی در میان صد شرکت برتر ایران را از دستاوردهای ایران خودرو ذکر کرد و افزود: ایران خودرو در سال 90 تعداد 772 هزار و 777 دستگاه تولید کرد که بالاترین رقم در کشور به شمار می رود. مدیر عامل سابق ایران خودرو با اشاره به بحران اقتصادی سال 91 تیراژ تولید این سال را 444 هزار و 444 دستگاه و سهم بازار ایران خودرو را 51 درصد ذکر کرد که 47 درصد آن سواری و سه درصد آن تجاری بود.

وی تولید 5 ماه امسال را بالای 120 هزار دستگاه ذکر کرد و گفت: با توجه به مشکلات شماره گذاری، قیمت گذاری و استاندارد و مشکلات دیگر، رقم قابل توجهی به شمار می رود. نجم الدین از اصلاح ترکیب تولید به سود محصولات سودآور و جایگزینی قوای محرکه کم مصرف شامل تی یو و ای اف سخن گفت و افزود: بین سال های 83 تا 88 تنها 43 هزار دستگاه رشد فروش داشتیم در حالی که در سال های 88 و 89 بالغ بر 187 هزار دستگاه رشد فروش داشتیم.

مدیرعامل سابق ایران خودرو کاهش تعهدات معوق و کسب رتبه اول 200 شرکت برتر را از دیگر موارد عملکرد ایران خودرو ذکر کرد و اظهار داشت: در سال 90 بالغ بر 763 هزار و 500 دستگاه فروش داشتیم که 116 هزار و 340 دستگاه آن در اسفند آن سال فروخته شد که یک رکورد به حساب می آید.

نجم الدین سال 91 را سال آب دیدگی ایران خودرو، تولید بدون ارز نفتی، تولید انبوه 206 داخلی سازی شده و آغاز تولید رانا با تیراژ روزانه 300 دستگاه دانست و افزود: به دلیل محروم شدن ار ارز مبادلاتی و مرجع، 300 میلیون یورو ارز آزاد گرفتیم. علاوه بر دو برابر شدن صادرات، 397 هزار و 411 دستگاه تولید کردیم.

وی فروش پنج ماه نخست سال جاری را 126 هزار و 165 دستگاه و تولید رانا و 206 را در همین مدت 16 هزار دستگاه عنوان و اضافه کرد: رانا 70 درصد ساخت داخل است. مدیرعامل سابق ایران خودرو اظهار داشت: ایران خودرو در سال 87 میزان 150 میلیارد تومان زیان صادراتی داشت. به همین دلیل در سال 88 سایت های خارجی بازنگری شد که نتیجه آن سودآور شدن صادرات بود. در سال 88 نزدیک به 33 هزار، در سال 89 نزدیک به 20 هزار دستگاه و در سال 90 نزدیک به 9300 دستگاه صادر شد و در بهمن ماه 90 نیز 200 هزارمین خودروی ایران خودرو به بازار جهانی رفت.

مدیر عامل سابق ایران خودرو تعداد صادرات در سال 91 را 17 هزار و 892 دستگاه ذکر کردو گفت: در سال 92 به دلیل تعرفه روی سی بی یو صادرات متوقف اما سایت تولیدی در عراق راه اندازی شد که تا پایان سال به بهره برداری می رسد. ایران خودرو در بین 580 شرکت مختلف به عنوان صادر کننده نمونه شناخته شد.

نجم الدین از اجرای 1100 پروژه بهبود کیفیت خبر داد و گفت: ایران خودرو با 137 تریلیون ریال فروش در سال 89 در صدر برترین ها قرار گرفت و این میزان درآمد در سال 90 به 126 تریلیون ریال رسید که باز هم ایران خودرو را در صدر قرار داد.

وی افزایش قیمت مواد اولیه خودروسازی در سال 91 را بین 30 تا 130 درصد نسبت به سال 90 عنوان کرد و گفت: این افزایش نسبت به سال 88 بین صد تا 250 درصد بود که جیب خودروسازان را خالی کرد. از سوی دیگر درخواست 130 درصد ارزش مبلغ پیش فاکتور برای گشایش ال سی و عدم اختصاص مبلغی که قانون تعیین کرده بود، شرایط را بر خودروسازان تنگ تر کرد. در این شرایط به واسطه ساخت داخل قالب های خط تولید رانا 10 میلیون یورو صرفه جویی ارزی ایجاد شد. تولید انبوه موتور ای اف 7 تا مرز روزانه 300 دستگاه افزایش یافت و موتور های توربوشارژ و ایکس یو ام نیز عرضه شد.

مدیر عامل سابق ایران خودرو سورن ای ال ایکس، سمند اس ای، 207 ، پارس سال ال ایکس، سوزوکی گراندویتارای 2400 سی سی و سوزوکی کیزاشی را از دیگر موارد عملکرد مدیریتی خود دانست و گفت: به این موارد باید راه اندازی سالن ماشین کاری سیلندر و سرسیلندر موتورهای ای ف و تی یو با سرمایه گذاری 180 میلیارد تومان، سیستم مولتی پلکس سمند، صنعتی سازی فاز اول ایران خودرو سمنان با سالانه صد هزار دستگاه ظرفیت، بهره برداری از سایت آذربایجان شرقی با 25 دستگاه در ساعت، فارس با هفت دستگاه در ساعت و مازندران با پنج دستگاه در ساعت و اجرای سیستم ای آر پی برای کارخانه شمالی را باید افزود.