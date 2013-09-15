به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا شافعي در مراسم توديع و معارفه مديران عامل ايران خودرو گفت: ظرف سنوات گذشته اقدامات علمي، فني، طراحي و اجرايي بسياري انجام گرفته و صنعت خودرو به لحاظ كمي به جايگاه خوبي رسيده اما با وجود تمامي اين تلاش ها، جامعه از عملكرد صنعت خودرو راضي نيست.

وي با اشاره به سخنان يكي از نمايندگان مجلس اظهار داشت: گفته مي‌شود هر پيشنهادي عليه خودروسازان به مجلس برود راي مي آورد و اين موضوع نشان دهنده نگاه جامعه نسبت به اين صنعت است. شافعي تصريح كرد: سال گذشته در حالي كه افزايش قيمت خودرو در جلسات هيئت دولت به تصويب رسيده بود رئيس جمهور در رسانه ها عنوان كرد پرايد كيلويي چند؟ البته آن اظهار نظر كار خوبي نبود ولي نگاه رئيس جمهور به جامعه بود.

رئيس هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران همچنين به لطيفه هايي كه در مورد برخي از خودروهاي داخلي ساخته مي شود اشاره كرد و با بيان اينكه اين مطالب در عين طنز، رنج آور است افزود: چنين سخناني ضد صادرات است در حالي كه خودرو از بهترين اقلام صادراتي است و مردم بايد به صادرات خودرو افتخار كنند زيرا حركت هر خودروي ايراني در جاده هاي ديگر كشورها به معناي صدور انقلاب است.

شافعی همچنين با تاكيد بر لزوم واردات خودرو در حد و اندازه مناسب گفت: واردات مردم را با كيفيت جهاني آشنا مي سازد و توقع آنها را افزايش مي دهد اما بايد به گونه اي باشد كه از صنعت داخلي نيز حمايت شود. وی ادامه داد: خودروسازان خارجي وام هايي با نرخ بهره 2-3 درصد دريافت مي كنند در حالي كه بانک ها به خودروسازان ايراني حتي تسهيلات با نرخ 30 درصدي هم نمي دهند!

وي اظهار داشت: رقابت در شرايط برابر معنا دارد و نبايد با مصوباتي، صنعتگران داخلي را در شرايط غير رقابتي قرار دهيم. رئيس ايدرو گفت: خودروسازان ايراني مدعي‌اند در بخش خودروهاي ارزان قيمت مي‌توانند با خودروسازان جهاني رقابت كنند و علت اينكه فقط خودروهاي گران قيمت وارد بازار ايران مي شود همين است كه در بخش خودروي ارزان، توان رقابت با ايراني ها را ندارند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تحريم صنعت خودروي كشور از سوي آمريكا بيان داشت: بايد از رفتار دشمن درس بگيريم و همه تلاش كنيم كه خودروي با كيفيت تر و با قيمت رقابتي تر در داخل توليد شود. شافعي تصريح كرد: اگر سالانه 3 ميليون خودرو در كشور توليد شود و يک ميليون دستگاه صادر شود، صنعت خودرو مي تواند ارز مورد نياز خود را تحصيل كند و نيازي به ارز حاصل از نفت و گاز نخواهد داشت.

وي با اشاره به لزوم كمک مجلس به خودروسازان اظهار داشت: اكنون مصوبه اي وجود دارد كه اگر شركتي بالاي 20 درصد سهم دولتي داشته باشد نمي تواند از صندوق ذخيره ارزي استفاده كند و ايران خودرو را را در همين رديف قرار مي دهند، در حالي كه مجلس به درستي در قانون اصل 44 پيش بيني كرده دولت در بازار برخي كالاها و خدمات مثل خودرو بايد 20 درصد سهم بازار داشته باشد و براي تحقق اين امر، نمي تواند نسبت به حمايت از صنعت خودرو بي توجه باشد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين با ذكر بدهي هاي بانكي 3800 ميليارد توماني ايران خودرو عنوان كرد: اگز هزينه مالي اين بدهي ها هزار ميليارد تومان باشد و توليد ايران خودرو امسال به 400 هزار دستگاه برسد، هر خودرو 2.5 ميليون تومان هزينه مالي خواهد داشت كه اين هزينه را مشتريان مي پردازند.

شافعي پيشنهاد كرد :بخشي از اين بدهي هاي بانكي به افزايش سهام تبديل شود. رئيس ايدرو همچنين از مردم، خبرنگاران و اصحاب رسانه ها خواست از صنعت خودرو به عنوان يک صنعتي ملي حمايت كنند زيرا كه سربلندي اين صنعت، موجب سربلندي كشور و همچنين كسب درآمدهاي ارزي خواهد شد.