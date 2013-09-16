به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان پنجشنبه هفته جاری در چارچوب رقابت‌های هفته دهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به مصاف گسترش‌فولاد تبریز می‌رود.

با توجه به اینکه روز چهارشنبه پرواز مستقیمی از اصفهان به تبریز وجود ندارد، ذوبی‌ها در صدد هستند که در صورت امکان بازیکنان خود را با هواپیمای چارتر عازم تبریز کنند.

پیش از این قرار بود که تیم ذوب‌آهن با پرواز ساعت 7 صبح روز چهارشنبه عازم تهران شود و پس از استراحت در تهران، با پرواز ساعت 17 تهران به تبریز برود.

قرار است در صورت امکان، مسئولان ذوب‌آهن با فراهم کردن امکان پرواز ذوب‌آهن با چارتر، از این طریق عصر چهارشنبه عازم تبریز شوند.

در صورتی که امکان پرواز چارتر برای بازیکنان تیم اصفهانی وجود نداشته باشد، ذوب‌آهن ساعت 14 سه‌شنبه عازم تهران شده و ساعت 17 این روز به تبریز سفر می‌کند.

قرار است تیم اصفهانی در هتل پارس تبریز مستقر شده و برای دیدار با گسترش‌فولاد تبریز آماده شود.

ذوب‌آهن از ساعت 17:50 پنجشنبه در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف گسترش‌فولاد تبریز می‌رود.