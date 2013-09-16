بیستمین مجمع سراسری فرماندهان و مسئولین سپاه آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر بیستمین مجمع سراسری فرماندهان و مسئولین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح امروز دوشنبه با حضور حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان،سردار سرلشکر قاسم سلیمانی، سردار سرلشکر محمدرضا جعفری، سردار فدوی، سردار فضلی، سردار سلامی سردار حاجی زاده، حجت الاسلام شهیدی نماینده رهبری در سپاه پاسداران، در تالار ولایت سپاه پاسداران آغاز شد.

این همایش به مدت دو روز با حضور فرماندهان سپاه برگزار خواهد شد.

گفتنی است این همایش هر دو سال یک بار با حضور فرماندهان و مسئولان ارشد سپاه برگزار می شود.