8 فیلم ترسناک که نباید دیدن آنها را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های "حیله‌گر؛ فصل دو" ، "ما همانی هستیم که هستیم"، "نفرین چاکی"، "همه پسرها مندی لین را دوست دارند"، "گروه روحی"، "کری"، "عنکبوت بزرگ" و "دی‌وی" و "دی‌وی 2" به عنوان آثار ترسناک و دلهره‌آور از سوی سایت مووی وب پیشنهاد شده است.

این سایت به سر رسیدن جشن هالووین در سال جاری میلادی اشاره می‌کند و این جشن را بهترین فرصت می داند تا مخاطبانش سری هم به فیلم‌های ترسناک بزنند و ماه سپتامبر و اکتبری پر از ترس و دلهره را با تماشای فیلم برای خودشان رقم بزنند.

البته نویسنده سایت تاکید می‌کند که تاثیرگذاری فیلم‌ها به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد و حتی ممکن است لیست پیشنهادی وی مخاطبانش را نترساند.

"حیله‌گر؛ فصل 2" دنباله‌ای بر فیلم ترسناک "حیله‌گر" است. فیلم در فصل اول روی ماجرای ارواح شیطانی و پسر کوچک یک خانواده تمرکز داشت ولی در فصل دوم داستان بیشتر درباره پدر خانواده است.

"ما همانی هستیم که هستیم" درباره خانواده‌ای است که ظاهر اجتماعی آنها با مسایلی که در درون آنها می‌گذرد متفاوت است. این خانواده به شدت درگیر آیین‌های سنتی خاصی است که به ویژه دختران خانواده را درگیر می‌کند و همین مسایل و ارتباط اعضای خانواده با مردم شهر کوچک‌شان و اتفاقاتی که در ادامه رخ می دهد داستانی دلهره‌آور را رقم می‌زند.

"نفرین چاکی" هم درباره عروسکی به نام چاکی است که برخلاف انتظار مرسوم از یک عروسک که باید مهربان و دوست داشتنی باشد ولی او هم حرف می‌زند هم بسیار خونخوار و جنایتکار است.

"همه پسرها مندی لین را دوست دارند" درباره ماجراهایی است که برای یک دختر پیش می‌آید. این دختر ناخواسته وارد ماجراهایی می‌شود که داستانی ترسناک و معمایی را رقم می‌زند.

"گروه روحی" داستانی پر از روح دارد. اتفاقاتی که در پی جستجوی چند جوان برای گذشته یک خانه و افرادی که در آن زندگی می‌کرده‌اند، پیش می‌آید یک فیلم ترسناک را پیش روی مخاطب می‌گذارد.

"کری" همنام فیلمی به کارگردانی برایان دی پالما و اقتباسی از رمان استفان کینگ است و البته این فیلم با کار قبلی و ماجرای آن دختر و مادر و جنایت‌هایی که رخ می دهد، بی ارتباط نیست.

"عنکبوت بزرگ" ماجرای یک عنکبوت خیلی بزرگ است که از لابراتواری نظامی می گذرد و به شهر لس آنجلس می آید. وقتی عملیات نظامی برای گرفتن این عنکبوت با شکست رو به رو می شود حالا نوبت به دانشمندان است که فکری به حال این اوضاع بکنند.

"دی‌وی" و "دی‌وی 2" داستان یک قاتل زنجیره‌ای است که با نیروهای ماورالطبیعه روبه رو می‌شود.