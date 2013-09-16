هلاکت یک شرور در شرق کشور/ 1320 کیلوگرم مواد مخدر کشف شد

سردار حسین چناریان در گفتگو با مهر اظهارداشت: در پی عملیاتهای موفقیت آمیز هفته های اخیر برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و کشف و متلاشی شدن چندین باند بزرگ مواد مخدر و کشف هزاران کیلوگرم مواد مخدر در مناطق مختلف استان کرمان، بار دیگر اعلام می کنیم که راههای استان کرمان برای اشرار و قاچاقچیان نا امن است و با این افراد به شدت برخورد می کنیم.

وی گفت: قاچاقچیان سعی دارند مواد مخدر را از مرزهای کشورهای شرقی و پس از عبور از سیستان و بلوچستان از راههای کرمان به استانهای دیگر برسانند اما نیروی انتظامی کاملا هوشیار مقابل این تهدید ایستاده است.

وی افزود: روز گذشته نیز در عملیاتی موفق یگان تکاورزی قرارگاه رزم پلیس کرمان پس از چند ماه فعالیت اطلاعاتی و شناسایی دو باند مواد مخدر را شناسایی کرد و با آنها درگیر شد.

فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان ادامه داد: این اشرار قصد داشتند هزار و 320 کیلو انواع مواد مخدر را از مرزهای شرقی به داخل کشور قاچاق کنند که در شهرستان رودبار در جنوب استان کرمان زمین گیر و متلاشی شدند و یک شرور نیز در درگیری مسلحانه با رزمندگان یگان رزمی پلیس به هلاکت رسید.

وی گفت: این موفقیت در قالب دو عملیات در مناطق صعب العبور و با اشراف کامل و آتش پر حجم نیروی انتظامی انجام شد و دو شرور نیز دستگیر شدند.

