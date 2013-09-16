سپاه سیاست را خوب بفهمد اما وارد نشود/ سپاه وارد عمل شود و چند پروژه بزرگ ملی را در اختیار بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی کشورمان صبح امروز در بیستمین مجمع سراسری فرماندهان و مسئولین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در مجموعه تالارهای کوثر ولایت برگزار شد با اشاره به سالروز 31 شهریور گفت: این جلسه یادآور جبهه های غرب و جنوب است، جبهه مقدسی که عزیزترین یاران انقلاب فدای شرف، عظمت و استقلال این مرز و بوم شدند؛ بوی همت ها، خرازی ها، باکری ها، زین الدین ها و همه بزرگان و سرداران افتخار آفرین استشمام می شود.

رئیس جمهور با بیان این که شما افتخار بزرگی بر دوش دارید ادامه داد: سپاه پاسداران فرزند انقلابی است که فاصله زمانی چندانی با پیروزی انقلاب ندارد، از اولین ساعات پیروزی انقلاب پاسداری، ایستادگی و جهاد برای حراست از انقلاب اسلامی شکل گرفت که بعدها به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نامگذاری شد.

وی گفت: در همه روزهای اولیه که برای استقرار این انقلاب و نظام اسلامی ضروری بود پاسداران اسلام از جان مایه خود گذشتند، همه جای ایستاده و فداکاری کردند و هر موقع احساس خطر شد سپاه پاسداران در خط مقدم دفاع از انقلاب حضور یافت.

وی با اشاره به این که دشمن ترورهای کور، نا امنی های گوشه و کنار ایران و توطئه های مختلف استکبار که در راس آن آمریکا علیه انقلاب اسلامی طراحی شد ادامه داد: سپاه پاسداران یک ارتش یا یک نیروی نظامی از آنچه در سایر کشورها وجود دارد نیست.

روحانی با اشاره به این که سپاه پاسداران که برای حراست و دفاع از انقلاب تشکیل شده است دارای دو سرمایه ویژه بوده که در نیروهای مسلح کشورهای دیگر کمتر وجود دارد افزود: سپاه از آغاز تاسیس دارای دو سرمایه بسیار مهم معنوی و اجتماعی بود.

وی تصریح کرد: سرمایه معنوی همان بود که در شب عملیات قبل از آن که به نقشه نگاه کند به خطوط زیارت عاشورا نگاه می کرد، همان بود که قبل از آن که رمز عملیات را بیاموزد یا حسین و یا زهرا را آموخته و به زبان جاری می کرد.

روحانی گفت: سرمایه معنوی که من از آن می گویم یه مفهوم ارتش ایدئولوژیک کشورهای شرقی نیست بلکه به معنای انگیزه معنوی و دینی است که عمق آن تا 1400 سال قبل، کنار سفره ای که یاران پیامبر در آن نشسته اند، تا صحرای نینوای حسین بن علی با یاران کم اما پرافتخار که در وفا آنچنان مثال زدنی بودند است.

وی با اشاره به این که سرمایه معنوی سپاه همان است که او را محبوب دل ها قرار داده است خاطر نشان کرد: اگر این سرمایه سایش بیابد که خدا آن روز را نیاورد و اگر قضاوت مردم نسبت به ایثار این بهترین نیروی وفادار انقلاب روزی به تردید بیفتد، سپاه دیگر آن سپاهی نیست که امام فرمود ای کاش من یک پاسدار بودم.

روحانی با تاکید بر این که این معنویات باید به همان حدی که در جبهه ها بود حفظ کرد ادامه داد: در جبهه وقتی وارد فضای معنوی رزمندگان می شدیم احساس آرامش و امید می کردیم با همین معنویت، صداقت، خلوص، اقتدار و روحیه ای که کربلای 5 با آن شروع شد و از اروند عظیم عبور کرده و به فاو رسیدید و همان روحیه ای که در حلبچه و ماهور ارتفاعات را درنوردید باید حفظ شود.

رئیس جمهور گفت: آنچه باعث می شود دشمن از شما بترسد، هواپیما، موشک، زیردریایی، تانک و ادوات نیست چرا که این ها در تمام ارتش های دنیا وجود دارد، آنچه دشمن از آن می هراسد خلوص، معنویت و اتصال شما با خاندان اهل بیت است، این یک امتیاز بزرگ برای سپاه استکه شما پاسداران حفظ کرده و باید از این به بعد هم آن را حفظ کنید حتی این امتیاز را ارتقاء دهید.

رئیس جمهور با بیان این که سرمایه دیگر سپاه پاسداران، سرمایه اجتماعی است و این که شما در دل و کنار مردم هستید است گفت: سپاه باید دژ مستحکم و پناه همه مردم باشد، امنیت توسط شما تامین می شود، عزت دین و به اهتزاز درآمدن عزیز ترین حالت پرچم دین با شماست.

وی با اشاره به این که سرمایه اجتماعی بزرگترین سرمایه شماست خاطر نشان کرد: آنچه که بسیج 20 میلیونی یا چند ده میلیونی درست می کند سرمایه اجتماعی شماست، سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد مردم به سپاه و چسبندگی آنها به این نیروی مقتدر.

وی با تاکید بر این که سپاه فراتر از حزب و گروه است خاطر نشان کرد: امام از همان روز اول و زمانی که شما در سنگرها می جنگیدید تاکید کرد که سپاه سیاست را خوب بفمد ولی وارد آن نشود چون سپاه به کل ملت ایران تعلق دارد و اگر روزی نیاز به حضور همه ملت داشته باشیم آنچه باید ملت را به نام بسیج جذب کرده و زیر پرچم اسلام بیاورد سپاه است، اگر روزی حادثه ای پیش آید بسیج اقلیت های دینی و مذهبی را هم دعوت می کند.

روحانی ادامه داد: وقتی فردی لباس بسیج می پوشد که به جبهه برود نمی شود از او پرسید مقلد تو کیست، نباید آنقدر همه را کوچک کنیم که بگوییم این فرد مقلد فلان آقاست؛ در کوچه تنگ جای مقاومت نیست، نگذارید ما را به جبهه تنگ ببرد. اجازه دهید در میدان باز ایستاده و مقاومت کنیم .

وی تاکید کرد: شایعات در مورد سپاه که می‌خواهند سپاه را رقیب مردم در اقتصاد قرار دهند، قبول ندارم.

رئیس جمهور با اشاره به این که در این مسیر اولین قدیم شناخت تهدیدات است گفت: تهدیدات هر روز به شکلی خاص عیان می شود، در 31 شهریور 59 وقتی دشمن به سرزمین ما تجاوز کرد تهدید نظامی بود. آن زمان سپاه پاسداران به یک نیروی نظامی تبدیل شد، البته پشت هر تهدید نظامی تهدید سیاسی است.

وی ادامه داد: وقتی آمریکا به افغانستان و پس از آن به عراق حمله کرد مسائل منطقه تغییر کرده و بهانه ها متفاوت بود گفت: بعد از گذشت این همه سال امروز مسئله سوریه مطرح است و چقدر خطرناک است که انسان در محاصره تهدید خطا کند، باید خوب بشناسیم که تهدید کجاست و تهدید اولیه کدام است.

وی ادامه داد: اولین قدم عدم پیروزی شناخت صحیح از تهدید، ترسیم برنامه درست و اتخاذ استراتژی و ترسیم درست کار با توجه به امکانات موجود است.

روحانی با تاکید بر این که اگر در هر یک از این دو مراحل خطا کنیم همان خطایی خواهد بود که صدام دو بار و آمریکا بارها آن را مرتکب شدند خاطر نشان کرد: آمریکا در افغانستان و عراق مرتکب خطا شد و ان شاء الله در سوریه هم خطا خواهد کرد.

رئیس جمهور با اشاره به این که سوریه در یک نقطه بسیار حساس قرار گرفته گفت: دعوا بر سر رئیس جمهور یا یک طایفه نیست برای همه روشن است که غرب برای کل منطقه تصمیم دارد و منطقه را به دلایل مختلف نمی پسندد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه شرایط منطقه بسیار حساس است، گفت: در لیبی، مصر، بحرین، تونس و سوریه یک روند مشابهی وجود دارد و مانند حلقه های یک زنجیره واحد هستند به طوری که در همه این کشورها به دنبال حفظ منافع اسرائیل و تضعیف خطوط مقاومت در برابر غرب و اسرائیل هستند، مساله سوریه مساله یک کشور نیست بلکه مساله منطقه و حتی تمام دنیاست.

وی با اشاره به اینکه ما با سلاح کشتار جمعی مخالفیم ، ادامه داد: اشتباه غرب این است که فکر می کند جمهوری اسلامی ایران دنبال فرصت برای سلطه به منطقه است، ما به دنبال سلطه نظامی بر منطقه نیستیم و اگر امروز قدرتمند هستیم قدرت ما گفتمانی است.

روحانی افزود: سپاه انقلاب اسلامی سپاه امنیت و آرامش است. اگر غرب توطئه خود را بردارد سپاه پاسداران نمی خواهد در منطقه سلطه نظامی داشته باشد.

رئیس قوه مجریه با تاکید بر اینکه گفتمان ما گفتمان مردم سالاری، ثبات، وحدت، برادری و مبارزه با تروریسم در کل منطقه است ادامه داد: چه کسی تروریست ها را حمایت می کند و چه کسی از ابتدای انقلاب قربانی تروریست بوده است، جمهوری اسلامی قربانی تروریست و سلاح شیمیایی است.

روحانی ادامه داد: شما میهمان ناخوانده هستید. دست از تجاوز در منطقه بردارید نمی خواهد ایران هراسی کنید، ما نیازی به مداخله نداریم، فریاد ما مردم سالاری است.

وی با تاکید بر اینکه این مردم هستند که باید تصمیم بگیرند چگونه مردم سالاری حاکم شود گفت: ما معتقدیم در فلسطین، سوریه و مصر هم باید مردم سالاری وجود داشته باشد، شما اجازه دهید مردم پای صندوق های رای بیایند بعد از آن ما چیز دیگری نمی خواهیم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه بهانه غرب در سوریه سلاح کشتار جمعی است، گفت: ما با سلاح شیمیایی مخالفیم، هر فردی در هر جا از آن استفاده کند ما آن را محکوم می کنیم، تمام تلاش ما این است که سوریه به ثبات برگردد.

روحانی با اشاره به اینکه آمریکا و اروپا در عین اینکه بر طبل جنگ می کوبند لمس کردند که جنگ در منطقه چه تاثیری دارد، گفت: آنها می دانند که جنگ در منطقه چه آثار شومی دارد، می دانند که در جنگ های قبلی به اهداف خود نرسیدند؛ به هر دلیلی که جنگ آغاز نشود ما خوشحال می شویم و با همه توان وارد عمل شدیم که جنگی شکل نگیرد.

وی با بیان اینکه مردم منطقه و جمهوری اسلامی ایران در مساله سوریه بی تفاوت نخواهند بود، گفت: جمهوری اسلامی ایران در مساله سرنوشت ساز سوریه هرگز بی تفاوت نبوده و نخواهد بود، ما به وظیفه خود عمل می کنیم تا انشاء الله خداوند ملت ها را در برابر توطئه دشمنان پیروز خواهد کرد.

رئیس جمهور با اشاره به توطئه ای که امروز جمهوری اسلامی ایران را تهدید می کند ادامه داد: دشمن در جمهوری اسلامی ایران در قدم اول معیشت مردم را هدف قرار داده است.

وی با اشاره به این که تحریم ها غیرعادلانه و با بهانه واهی است، گفت: چه بیانی رساتر از بیان رهبری است که چندین بار صراحتاً عنوان کردند تولید، نگهداری و استفاده سلاح هسته ای حرام است. وقتی رهبر جمهوری اسلامی ایران به این صراحت مساله را بیان می کند معلوم است که ما هرگز به دنبال سلاح هسته ای نمی رویم؛ کسی این حرف را می زند که رهبر انقلاب است یعنی همه حیثیت انقلاب اسلامی در طبق گذاشته شده است.

رئیس قوه مجریه با تاکید بر این که دشمن توانسته از این بهانه استفاده کند خاطرنشان کرد: دشمن دیگران را هم در این توطئه کشانده است و با اکثریت آرا مصوباتی را در شورای امنیت تصویب کرده؛ وقتی تحریم فروش نفت و فعالیت های بانکی صورت می گیرد یعنی زندگی و معیشت مردم هدف قرار می گیرد. دشمن هدف را فشار بر معیشت مردم قرار داده است.

وی با بیان اینکه اولین علامت روشن را مردم در انتخابات نشان دادند، گفت: باید در برابر فهم و هوشمندی ملت بزرگ ایران تعظیم کرد، علیرغم همه تبلیغات، دوست و دشمن تا این حد شکوه حضور ملت را پیش بینی نمی کرد اما آن چه تقدیر نهایی را رقم زد تقدیر حق بود.

روحانی با اشاره به اینکه انتخابات با آرامش و امنیت برگزار شد، گفت: بعد از انتخابات کسی اعتراضی نکرد و این یکی از انتخاباتی بود که شورای نگهبان گفت اعتراضی به دست ما نرسیده است.

وی گفت: ضربه دیگری که دشمن باید بخورد در حماسه اقتصادی است، رهبری به درستی امسال را سال حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی نامگذاری کردند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه حماسه سیاسی با حضور و هوشمندی مردم رقم خورد و حماسه اقتصادی هم باید با حضور هوشمندانه مردم محقق شود ادامه داد: اگر سپاه در بررسی های خود به این نکته کاملاً روشن برسد که رسیده است و آن این است که هدف دشمن معیشت مردم بوده و باید آثار تحریم را کاهش دهیم آن زمان است که رسالت بزرگی بر دوش ما قرار می گیرد.

وی گفت: سپاه در نیروی انسانی، فرهنگی و اقتصادی امکانات خوبی دارد، البته هر نهادی در قانون وظایف خود را دارد اما سپاه همیشه به عنوان یک مکمل وارد عمل شده و به بخش های دیگر کمک می کند.

روحانی با اشاره به اینکه شایعاتی که در مورد سپاه مطرح می شود را قبول ندارم، ادامه داد: سپاه رقیب مردم، پیمانکار و رقیب بخش خصوصی نیست، باید بار پروژه های بزرگی که بخش خصوصی قادر نیست را به دوش بگیرد.

رئیس قوه مجریه افزود: امروز که دشمن معیشت مردم را هدف قرار داده و از طریق تحریم می خواهد مردم را خسته کند سپاه باید وارد عمل شده و سه چهار پروژه بزرگ ملی را در اختیار بگیرد؛ کشوری که 2.5 میلیون بشکه نفت می فروخت و امروز این رقم به یک ملیون بشکه رسیده معلوم است که شرایط در بقیه بخش ها چگونه است البته این به آن معنی نیست که ما ناامید شدیم؛ انشاءالله همه کمک کنند تا سال آینده وضعیت بهتری داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه سپاه آستین ها را بالا زده تا بخشی از بار دولت را به دوش بکشد ادامه داد: البته این بار، بار دولت نیست بلکه بار نظام اسلامی است، دولت هم خادم ملت است.

روحانی با بیان اینکه سپاه در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی توانمند است و باید وارد عمل شود گفت: قاچاق کالا ارز ما را می خورد و برنامه های اقتصادی و تجارت منسجم را بر هم می زند، سپاه باید کمک کرده و جلوی قاچاق کالا گرفته شود.

وی تصریح کرد: سلامت اقتصاد به رشد تولید کمک می کند و تا زمانی که قاچاق وجود داشته باشد تولید رشد نمی کند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه مردم همان طور که در جنگ خلوص سپاه را لمس کردند، امروز هم باید شاهد خلوص سپاه برای شکستن توطئه علیه معیشت ملت باشند تاکید کرد: به عنوان رئیس جمهور کشور از شما می خواهم در دو بخشی که دولت با مشکل مواجه است سپاه وارد عمل شده و کمک کند.

وی در پایان عنوان کرد: مشکلات خیلی زیاد است، امیدمان و نصرت خداوند بر تمام آنها غلبه خواهد شد، حمایت مردم و سپاه راه را باز می کند و انشاء الله توطئه دشمن شکسته و با دست پرتوان ملت حماسه اقتصادی آفریده خواهد شد.