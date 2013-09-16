پرچم حرم رضوی بهار را معطر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، صدها نفر از شیفتگان خاندان عصمت و طهارت در شهر بهار با حضور در مراسم استقبال از کاروان خدام حرم رضوی و پرچم گنبد امام رئوف عشق و ارادت خود را به خاندان اهل‌بیت(ع) به نمایش گذاشتند.

با ورود این کاروان مردم شهر بهار با در آغوش گرفتن پرچم متبرک به بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) عرض ارادت خود را نسبت به این امام همام ابراز داشتند.

در این مراسم معنوی که سراسر آکنده از عطر و معنویت والای آستان شریف رضوی بود، مردم به همراه مسئولان این شهرستان، با اهدای گل، حضور پرچم‏داران امام رضا (ع) را بر دیده و دل فشردند و خوش ‏آمد گفتند.

همچنین خدام همراه با دل‏باختگان ثامن‏الحجج(ع) بر مزار شهدای این شهر حاضر شدند و با عطرافشانی و گل‏باران مزار آن والامقامان، با آرمان‏های شهیدان و امام شهدا تجدید عهدی دوباره کردند و عطر محبت رضوی را بر قبور آن گلگون ‏کفنان پاشیدند.

این مراسم به مناسبت دهه کرامت با ورود کاروان خادمان حرم رضوی و با حضور امام جمعه شهر بهار، فرماندار، مسئولان اجرایی، فرماندهان نظامی و انتظامی، خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران و حضور پرشور مردم ولایت‏مدار شهر بهار از مسجد باب الحوائج این شهر شروع شد و مداحان به مدیحه‏سرایی حضرت علی بن موسی الرضا (ع) پرداختند.

قرائت صلوات خاصه امام رضا(ع)، مولودی‏خوانی و زیارت پرچم بارگاه ملکوتی آستان قدس رضوی توسط مردم، از دیگر برنامه های این مراسم بود.