300 مدرسه در سیستان و بلوچستان در حاشیه راه ها قرار دارد

علیرضا مجرد در گفتگو با مهر اظهار داشت: همجواری بسیاری از مدارس استان با جاده ها یکی از عوامل تهدید کننده برای دانش آموزان است که در این راستا ایمن سازی مدارس همه ساله در دستور کار قرار می گیرد.

وی افزود: در سال گذشته متاسفانه تعداد 43 نفر عابر پیاده در جاده های استان جان خود را از دست دادند که تعداد زیادی از آنها دانش آموز بودند.

مجرد عبور دانش آموزان از عرض جاده و همچنین سرعت زیاد رانندگان را دو عامل مهم و تهدید کننده در این رابطه عنوان کرد و گفت: به همین منظور تا کنون نسبت به آموزش تعداد 25 هزار دانش آموز ساکن در حاشيه راه هاي استان با قوانین ترافیکی و علایم راهنمایی و رانندگی اقدام شده است.

وی اجراي برنامه هاي آموزش ايمني تردد، ارایه قوانین ترافيكي و آموزشي، اجرای طرح دانش آموزان گذربان و در اختیار گذاشتن وسایل مورد نظر گذربانان و همچنین توزیع پيك هاي ايمني را از جمله برنامه های اجرا شده در این زمینه عنوان کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر و در درسال جاری نیز تعداد 25 مدرسه به منظور ارتقای شاخص های ایمنی دانش آموزان در حال ایمن سازی قرار دارد.