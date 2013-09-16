  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۵ شهریور ۱۳۹۲، ۱۱:۴۳

مجرد عنوان كرد:

300 مدرسه در سیستان و بلوچستان در حاشیه راه ها قرار دارد

300 مدرسه در سیستان و بلوچستان در حاشیه راه ها قرار دارد

زاهدان-خبرگزاری مهر: مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي سیستان و بلوچستان گفت: تعداد 300 مدرسه در حاشیه راه های استان تا کنون شناسایی شده که از این تعداد 92 مدرسه ایمن سازی فیزیکی شده است.

علیرضا مجرد در گفتگو با مهر اظهار داشت: همجواری بسیاری از مدارس استان با جاده ها یکی از عوامل تهدید کننده برای دانش آموزان است که در این راستا ایمن سازی مدارس همه ساله در دستور کار قرار می گیرد.

وی افزود: در سال گذشته متاسفانه تعداد 43 نفر عابر پیاده در جاده های استان جان خود را از دست دادند که تعداد زیادی از آنها دانش آموز بودند.

مجرد عبور دانش آموزان از عرض جاده و همچنین سرعت زیاد رانندگان را دو عامل مهم و تهدید کننده در این رابطه عنوان کرد و گفت: به همین منظور تا کنون نسبت به آموزش تعداد 25 هزار دانش آموز ساکن در حاشيه راه هاي استان با قوانین ترافیکی و علایم راهنمایی و رانندگی اقدام شده است.

وی اجراي برنامه هاي آموزش ايمني تردد، ارایه قوانین ترافيكي و آموزشي، اجرای طرح  دانش آموزان گذربان و در اختیار گذاشتن وسایل مورد نظر گذربانان و همچنین توزیع پيك هاي ايمني را از جمله برنامه های اجرا شده در این زمینه عنوان کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر و در درسال جاری نیز تعداد 25 مدرسه به منظور ارتقای شاخص های ایمنی دانش آموزان در حال ایمن سازی قرار دارد.

 

 

کد مطلب 2136516

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها