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۲۵ شهریور ۱۳۹۲، ۱۱:۴۴

سردار امان‌اللهي خبر داد:

افزايش سرقت اموال و تجهيزات ساختمانهاي نيمه كاره در يزد

افزايش سرقت اموال و تجهيزات ساختمانهاي نيمه كاره در يزد

یزد - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامي استان يزد از افزايش سرقت اموال و تجهيزات ساختمانهاي نيمه كاره در يزد خبر داد و و خواستار رعايت نكات ايمني و حفاظتي از سوي مالكان اين ساختمانها شد.

سردار منوچهر امان اللهي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساختمانهاي نيمه کاره و يا در حال احداث به علت عدم محافظت صاحبان آنها به طعمه مناسبي براي سارقان تبديل شده اند.

وي بيان كرد: افرادي که در حال احداث واحدهاي مسکوني هستند، بايد براي پيشگيري از سرقت اموال و تجهيزات خود در اين ساختمانها از نگهبان استفاده كنند.

امان‌اللهي عنوان كرد: با توجه به اينکه ساختمان هاي نيمه کاره بدون در و حفلظ مناسب براي جلوگيري از ورود افراد هستند، همواره در معرض خطر سرقت سارقان قرار دارند.

فرمانده انتظامي استان يزد تصريح کرد: رعايت نکات حفاظتي و توجه به توصيه هاي پليس باعث مي شود که زمينه وقوع سرقت از بين برود.

امان اللهي با اشاره به دستگيري دو سارق ساختمان هاي نيمه کاره شهرستان يزد يادآور شد: اين متهمان كه از عدم وجود نگهبان در ساختمانها و نبود حفاظ مناسب استفاده كرده و بارها ساختمان و تجهيزات آن را سرقت كرده اند، براي سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شده اند.

وي با بيان اينكه احساس امنيت در مردم يزد بسيار بالاست، تاكيد كرد: همين حس سبب عدم رعايت نكات امنيتي و افزايش سرقت در استان يزد شده كه با توجه به هشدارهاي پليس بايد از اين سرقتها جلوگيري شود و زمينه وقوع جرم در استان كاهش يابد.

کد مطلب 2136525

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