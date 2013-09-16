بسیج دانشجویی زنجان خواستار توضیح توفیقی درباره فتنه 88 شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج دانشجویی دانشگاههای زنجان با صدور بیانیهای نسبت به برخی ابهامات، خواستار توضیحات سرپرست وزارت علوم شد.
در متن این بیانیه آمدهاست؛
انقلاب اسلامی بعنوان یک نهضت ایدئولوژیک توسط امام راحل (ره) پایه ریزی گردید و با تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ، الگویی شایسته در سطح منطقه و جهان مطرح شده است. با گذشت 34سال از عمر پر فروغ این نهضت و به بار نشستن آن در عرصههای مختلف، دولت را مکلف برآن میکند تا در تمامی ورطهها اصول اساسی اسلام را رعایت کند.
این بیانیه میافزاید: فتنه 88 که متاسفانه نشات گرفته از غفلت و جاهلیت عناصر داخلی و کینه و دشمنی استکبار جهانی و تجاوز به حقوق حقه ملت ایران و زیر سوال بردن جمهوریت آن که از تاکیدات مداوم امام راحل و رهبر معظم انقلاب است از مواردی است که باید دولت خط کشیهای مشخص و مواضع روشن نسبت به آن داشته باشد.
با توجه به حضور دکتر توفیقی سرپرست وزارت علوم و تحقیقات در دانشگاه زنجان جهت افتتاح طرحهای عمرانی دولت دهم ضمن عرض خیرمقدم خدمت ایشان و همراهان، بسیج دانشجویی دانشگاههای استان زنجان خواستار پاسخگویی ایشان به موارد ذیل است.
انتخابات 88 که تجلی حضور حداکثری مردم انقلابی ایران در پای صندوقهای رای بود و میرفت تا تاثیرگذاری کشور را در معادلات بینالمللی بیش از پیش نمایان کند و طعم شیرین این پیروزی ماندگار شود، متاسفانه با طراحی استکبارجهانی و بازی عناصر فریب خورده داخلی این پیروزی در کام ملت تلخ شد.و این سوال مطرح است که چرا خواص جامعه دانشگاهی در این پازل دشمن بازی کرده و قداست و امانتداری نظام مقدس جمهوری اسلامی را زیر سوال برده و دانشجویان و اساتید را علیه نظام تحریک کردند؟
با توجه به سخنان مکرر امام خامنهای در خصوص تاکید بر عذرخواهی فتنهگران در دیدارهای مختلف در طی این 4 سال هنوز هیچ موضعی اتخاذ نشده، آیا هنوز متعقد هستید که در انتخابات 88 تقلبی صورت گرفته است؟
با توجه به عملکرد یک ماه اخیر وزارت علوم، آیا ملاک و معیار برای تغییرات صورت گرفته، رشد و بالندگی علمی دانشگاهها بوده است؟ یا صرفا مواضع سیاسی افراد مورد توجه واقع شده که برخلاف شعار ریاست محترم رییس جمهور است.
این بیانیه تاکید کردهاست: ما دانشجویان بسیجی استان زنجان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست داریم در صورت معرفی آقای توفیقی بهعنوان وزیر پیشنهادی علوم از سوی رئیس جمهور محترم، منویات وبیانات امام خامنهای درباره فتنه 88 را جهت رای اعتماد به ایشان ملاک و معیار خود قرار دهند.
