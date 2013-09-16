  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۵ شهریور ۱۳۹۲، ۱۲:۵۰

اکبری:

اجرای خدمات محله ای تا زمان زیباسازی کامل تبریز ادامه خواهد داشت

اجرای خدمات محله ای تا زمان زیباسازی کامل تبریز ادامه خواهد داشت

تبریز- خبرگزاری مهر: سرپرست شهرداری کلانشهر تبریز گفت: تا زمانی که چهره ظاهری شهر در تمامی بخش ها اعم از تنظیف، زیباسازی، آسفالت رویه و ساماندهی مبلمان شهری سیراب نشده خدمات ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اکبری صبح دوشنبه در جمع مدیران شهرداری ضمن قدردانی از تلاش های شبانه روزی اکیپ ها و گروه های خدمات شهری مناطق و سازمان های تابعه و نیز معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری طی دو هفته گذشته از آغاز اجرایی طرح ضربتی خدمات محله ای، اظهار داشت: خدمات رسانی در محلات تبریز از شاخصه اصلی رضایتمندی مردم شهر است.

وی اجرای طرح ضربتی خدمات محله ای را در راستای تأکیدات اعضای شورای اسلامی شهر و نیز خواست عمومی شهروندان در دستور کار شهرداری دانست و گفت: اجرای این طرح تا زمانی که تمامی مناطق و محلات شهری از خدمات مشمول طرح مذکور بهره مند شوند از سوی شهرداری تبریز و مناطق و سازمان های تابعه تداوم خواهد داشت.

اکبری افزود: تداوم خدمات رسانی شبانه روزی از سوی پرسنل و اکیپ های خدماتی و اجرایی شهرداری از الزامات برنامه های کاری شهرداری تبریز است.

کد مطلب 2136617

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها