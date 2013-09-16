اجرای خدمات محله ای تا زمان زیباسازی کامل تبریز ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اکبری صبح دوشنبه در جمع مدیران شهرداری ضمن قدردانی از تلاش های شبانه روزی اکیپ ها و گروه های خدمات شهری مناطق و سازمان های تابعه و نیز معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری طی دو هفته گذشته از آغاز اجرایی طرح ضربتی خدمات محله ای، اظهار داشت: خدمات رسانی در محلات تبریز از شاخصه اصلی رضایتمندی مردم شهر است.

وی اجرای طرح ضربتی خدمات محله ای را در راستای تأکیدات اعضای شورای اسلامی شهر و نیز خواست عمومی شهروندان در دستور کار شهرداری دانست و گفت: اجرای این طرح تا زمانی که تمامی مناطق و محلات شهری از خدمات مشمول طرح مذکور بهره مند شوند از سوی شهرداری تبریز و مناطق و سازمان های تابعه تداوم خواهد داشت.

اکبری افزود: تداوم خدمات رسانی شبانه روزی از سوی پرسنل و اکیپ های خدماتی و اجرایی شهرداری از الزامات برنامه های کاری شهرداری تبریز است.