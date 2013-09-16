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۲۵ شهریور ۱۳۹۲، ۱۴:۰۹

حجت الاسلام تمجیدی خبر داد:

سیدرضا حسینی به عنوان اولین دادستان شهرستان قرچک منصوب شد

سیدرضا حسینی به عنوان اولین دادستان شهرستان قرچک منصوب شد

قرچک - خبرگزاری مهر: معاون قضایی رییس دادگستری استان تهران گفت: طی حکمی از سوی دستگاه قضایی، سید رضا حسینی به عنوان اولین دادستان شهرستان قرچک منصوب شد.

حجت الاسلام علی تمجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به تجارب ارزنده و خدمات شایسته دادستان سابق ورامین، وی به عنوان دادستان شهرستان قرچک منصوب شده است.

 
وی افزود: دادسرای قرچک به زودی با حضور حسینی فعال خواهد شد و وی به عنوان اولین دادستان شهرستان قرچک فعالیت خود را آغاز می کند.
 
این مسئول ادامه داد: چارت تشکیلاتی دادسرای قرچک توسط رییس قوه قضاییه به تصویب رسیده و این دادسرا با 13 شعبه، منشأ خدمات مهمی و تأثیرگذاری در منطقه قرچک خواهد بود.
 
تمجیدی عنوان کرد: از تمامی مسئولان شهرستان قرچک انتظار می رود تا روند آغاز به کار دادسرای این شهرستان را سرعت بخشیده و در آینده ای نزدیک شاهد افتتاح این دادسرا باشیم.
 
گفتنی است آیین معارفه اولین دادستان شهرستان قرچک طی روزهای آینده برگزار می شود.
کد مطلب 2136644

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