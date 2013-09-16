رسیدگی به پرونده مرگ مرموز خبرنگار ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز چهارم فروردین ماه سال 85 فوت مشکوک نوعروس جوانی به تیم جناحی تهران اطلاع داده شد.

ماموران پس از حضور در محل با جسد زن جوان در حالیکه یک کمربند رزمی کاری به دور گردنش گره خورده بود، روبرو شدند.

بررسی های اولیه نشان داد زن جوان معصومه نام داشته که به عنوان مربی بسکتبال و خبرنگار ورزشی خبرگزاری ایپنا مشغول بکار بود.

پس از تحقیقات مقدماتی در دادسرا سرانجام پرونده با صدور کیفرخواست برای همسر معصومه به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

نخستین دور محاکمه در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد، که قضات دادگاه پس از این جلسه همسر مقتول به نام حمیدرضا را به قصاص محکوم کردند.

در ادامه پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان عالی کشور حکم را نقض کرده و برای رسیدگی به شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران فرستادند.

در جلسه محاکمه در شعبه 113 دادگاه کیفری همسر معصومه همچنان منکر قتل نوعروس شد و ادعا کرد زن جوان دست به خودکشی زده است.

قضات شعبه 113 دادگاه کیفری پس از محاکمه رای به قصاص حمیدرضا دادند که اینبار نیز حکم مجازات او در دیوان عالی کشور نقض شد.

صبح امروز متهم به قتل در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی اصغر عبداللهی پای میز محاکمه قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه خانم کاکلی نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست گفت: در این پرونده حمیدرضا 39 ساله متهم به قتل همسرش معصومه می باشد که برای وی درخواست مجازات قانونی را دارم، سپس اولیای دم مقتول برای حمیدرضا درخواست قصاص کردند.

یاورزاده وکیل اولیای دم در شکایت خود تصریح کرد: افسری که نخستین بار بالای سر جسد حاضر شده بود در گزارشش اعلام کرده دو طرف سر آثار کبودی وجود دارد، بازپرس نیز پس از حضور در محل در گزارشش اعلام کرده

یک طناب رزمی چند بار به دور گردن معصومه گره خورده بود و بر روی قوزک دست او نیز آثار کبودی وجود داشت که نشان می داد کسی بر روی دستش فشار وارد کرده است، از سوی دیگر پزشکی قانونی زمان مرگ را حدود 8 ساعت قبل از کشف جسد اعلام کرده است که این موضوع با اظهارات متهم و برادرش همخوانی ندارد. از سوی دیگر دو طرف طناب بر روی پشت مقتول افتاده بود که این نشان می دهد موضوع خودکشی منتفی است زیرا کسی که اقدام به مرگ خود کرده است، دیگر در آخرین لحظات این قدرت را ندارد که طناب را به پشت سر خود پرتاب کند. با توجه به دلایل اعلام شده برای متهم تقاضای صدور حکم قانونی را دارم.

قاضی عبداللهی سپس با تفهیم اتهام به حمیدرضا از او خواست به دفاع از خود بپردازد.

مرد جوان نیز پس از قرارگرفتن در جایگاه با رد اتهام قتل عمدی گفت: همسرم خودکشی کرده و من هیچ نقشی در مرگ او نداشتم. من و معصومه در باشگاه پاس آشنا شدیم، من کارمند تربیت بدنی بودم و او خبرنگار خبرگزاری ایپنا. بعد از آشنایی خیلی سریع عقد کرده و چندی بعد با ازدواج به خانه یمان در گیشا رفتیم. روز قبل از حادثه معصومه از من خواست که برای خرید به ونک برویم، اما من بخاطر اینکه فردای آن روز شیفت بودم، قبول نکردم که معصومه عصبانی شد و با لگد ضرباتی به کمد زد که احتمال می دهم آثار کبودی روی پایش بخاطر همین ضربات باشد. نیمه های شب متوجه شدم او لباس هایش را عوض کرده و مشغول نماز خواندن است صبح ساعت 6:30 صبح به محل کارم رفتم که حدود ساعت 9 معصومه با من تماس گرفت و گفت من با لباس سفید عروسی به خانه ات آمدم و با همین لباس از خانه ات می روم فکر کردم می خواهد قهر کند به همین خاطر به او گفتم اگر به خانه مادرت بروی دنبالت نمی آیم. یکساعت بعد با من تماس گرفتند و گفتند حال همسرت بد است خودم را به خانه رساندم که متوجه شدم معصومه خودکشی کرده است.

رئیس دادگاه: نامه هایی معصومه نوشته که در آنها از شما گله کرده، این گلایه برای چه بود؟

متهم: نمی دانم، من نه آدم پرخاشگری بودم و نه او را محدود کرده بودم. او به زور با من ازدواج کرد و از این موضوع رضایت نداشت.

رئیس دادگاه: اگر او خودکشی کرده است انگیزه اش از این کار چه بود؟

متهم: بر اساس نامه هایش خستگی بود، حالا نمی دانم این خستگی از من بوده یا از زندگی.

رئیس دادگاه: بر اساس استعلام مخابرات روز حادثه شما و همسرتان هیچ تماسی با هم نداشتید.

متهم: ما آن روز با هم تلفنی صحبت کردیم و نمی دانم چرا مخابرات آن را ثبت نکرده است. من از تلفن ناجا زنگ زدم و احتمال دارد بخاطر این موضوع تماس ثبت نشده است.

پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قضات دادگاه برای تصمیم گیری در خصوص این پرونده وارد شور شدند.