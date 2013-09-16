اداره مساجد نبايد سنتي باشد/ به حضور جوانان در مسجد کمک کنیم

راضیه امینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اينكه شروع علاقه یک جوان به اقامه نماز جماعت در مسجد از مدرسه آغاز می‌شود، اظهار كرد: اگر مدیر، معاون یا مربی امور تربیتی طوری رفتار کند که دانش آموزان به زور در مدرسه نماز بخوانند یا برپایی مراسم مذهبی اعم از جشن و سوگواری، تصعنی و اجباری باشد، در سنین جوانی و پس از مدرسه، این دانش آموزان رغبتی به حضور در مسجد ندارد.

وي گفت: رویکرد اقناعی و اختیاری و البته برنامه ای جذاب در مدرسه به خصوص در مراسم مذهبی می‌تواند، نگاه آنان را در آینده نسبت به مسجد، حسینیه و ... تغییر دهد.

به گفته اين كارشناس مسائل ديني، مساجد این روزها می‌کوشند تا با توجه به تغییر شرایط اجتماعی و حتی اقتصادی، کارکردهای جدیدتری در جامعه داشته باشند، همان طور که در صدر اسلام نیز مساجد بیش از آن که تنها به عنوان مکان عبادت مطرح باشد، مرکز و کانونی برای تصمیم گیری‌های مهم سیاسی و اجتماعی بود.

اميني با بيان اينكه سازماندهی نیروهای نظامی، سیاستگذاری های کلان حکومتی و مشورت با مردم همه در مسجد صورت می‌گرفت، تصريح كرد: امروز نیز مساجد این الگو را مورد نظر قراد داده و با کمک هیئت امنا با ائمه جماعات این کارکردها را در شکل جدیدتری احیا کنند.

اهتمام به جوانان و نوجوانان

وي گفت: اهتمام به مسئله جوانان و نوجوانان، توجه کردن به جوانان و سرمایه گذاری برای آنها نیز از امور مهمی است که سرپرستان و گردانندگان مسجد باید به آن عنایت داشته باشند. گرداندن مسجد و اداره امور آن نباید به شکل سنتی باشد، یعنی به شکلی که گاهی اوقات مشاهده می شود.

این پژوهشگر مسائل ديني تاكيد كرد: بيشتر کودکان و نوجوانان را به دلیل شلوغ کردن، حرف زن، و ... از مسجد بیرون می کنند، یا نسبت به آنان بدرفتاری می شود. باید توجه کرد که این نوع برخورد با آنها سابقه بدی در اذهانشان باقی می گذارد.

وي معتقد است كه برخورد برخی از نمازگزاران با نوجوانان در مسجد به گونه ای است که آن ها را از هر چه مسجد و مسجدی است، متنفر می‌كند، چرا که طریقه برخورد با آن ها را نمی دانند و همیشه با خشونت و عصبانیت قصد تنظیم برنامه مساجد و برقراری انضباط را دارند، در حالی که مطمئنا شیوه های دیگری از قبیل مسئولیت دادن و ایجاد شخصیت، بزرگ منشی و مراعات شخصیت آنان می تواند در جذب ایشان به مساجد بسیار موثر باشند.

ارائه الگو، موثرترین راهکار

امینی، ارائه الگو را یکی از موثرترین راهکارها براي جذب مسجد ذكر كرد و گفت: نوجوان و جوانانی که اهل مسجد نیستند، چه بخواهیم یا نخواهیم برایشان قهرمان ورزشی به ویژه فوتبال و ... بیشتر مهم بوده و جنبه الگویی دارند، بنابراین وظیفه صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان ورزش و جوانان است که ضمن ایجاد فضاهای مناسب این الگوهای ورزشی و یا هنری را در هنگام نماز خواندن و شرکت در جماعات و حضور در مسجد، حضوری و یا از طریق تلویزیون ببینند. البته در وضعیت و موقعیت عینی نه فیلم ها و نمایش ها، جوانان و نوجوانان جامعه ما این الگوها را بيشتر نمازخوان و اهل مسجد نمی شناسند و مسئولان کشور اسلامی با دست خود چنین الگوهایی را در اختیار جوانان قرار می دهند که در این مورد ضروری است که فکر جدی و اساسی صورت بگیرد.

وي ادامه داد: همچنین نشان دادن زندگی و سخنان و اظهارات افراد علمی، ورزشی و هنری موفق که اهل نماز و مسجد بودند و هستند جز مواردی است که در نگرش و گرایش جوانان به حضور در مسجد و جماعات موثر خواهد بود.



