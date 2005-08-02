وزير دفاع اتريش : وين خواهان برگزاري انتخابات آزاد در افغانستان است

به گزارش خبرگزاري مهر ، " گونتر پلاتر " وزير دفاع اتريش در خصوص افزايش تعداد نظاميان اين كشور در افغانستان اظهار داشت : ارتش اتريش همواره سعي كرده با اعزام نظاميان خود به مناطق مورد نياز مشاركت خود را در حل مسائل جامعه بين المللي نشان دهد .

وي افزود : اتريش در آستانه انتخابات پارلماني افغانستان خود را موظف دانست تا با اعزام نظاميان بيشتر اين كشور را در بهتر برگزار كردن انتخابات در شرايط آرام و با ثبات ياري رساند .

" پلاتر " خاطر نشان ساخت : اتريش به منظور تسريع در برقراري ثبات و امنيت در افغانستان خواهان برگزاري انتخابات آزاد در اين كشور است .

وزير دفاع اتريش در ادامه اين گفتگو درخصوص عضويت اين كشور در ناتو اظهار داشت : مسئله عضويت اتريش در ناتو مربوط به گذشته است .

وي با بيان اين مطلب كه اين كشوردرحال حاضر اصراري براي تحقق اين امر ندارد ، تصريح كرد : هنوز مشخص نيست كه تصميم نهايي اين كشور براي آينده چگونه خواهد بود .

" پلاتر " افزود : اتريش هم اينك در نظر دارد در راستاي سياست تدافعي و امنيتي اتحاديه اروپايي گام بر دارد .