ناصر چنانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هیئت بازخوانی آثار دریافت شده توسط دبیرخانه از میان آثار ارسالی استان، 41 اثر را برای تولید و بازبینی معرفی کرد.

چنانی افزود: هیات بازبینی جشنواره پس از دیدن نمایش های ضبط شده تعداد 14 نمایش را برای پنجمین همایش بزرگداشت تئاتر خوزستان با شعار "تئاتر برای همه" معرفی کردند.

وی با بیان اینکه این نمایش‌ها به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس از 27 شهریورماه تا سوم مهرماه در شهرستان‌های اهواز، آبادان، بندر ماهشهر، دزفول، شوشتر، اندیمشک، بهبهان و خرمشهر اجرای عمومی می‌شوند، گفت: عموم مردم می توانند در طول برگزاری این همایش از نمایش‌های تولید شده هنرمندان استان دیدن کنند.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اشاره به هدف از برگزاری همایش تئاتر استان خوزستان، اظهار کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با هدف برقراری ارتباط بیشتر میان مردم و تئاتر و بهره مندی از تولیداتی که متناسب با شرایط فرهنگی و هنری استان تولید شده، پنجمین همایش تئاتر استان را برگزار می‌کند.

چنانی با بیان اینکه نمایشهای خروجی همایش تئاتر به بیست و پنجمین جشنواره تئاتر استان راه پیدا می‌کنند، تصریح کرد: هیات بازبینی جشنواره همزمان با اجراهای عمومی از میان 14 اثر هفت تا 9 نمایش را برای مرحله نهایی بیست و پنجمین جشنواره تئاتر استان انتخاب و معرفی خواهند کرد.

وی خوزستان را در بحث اجراهای عمومی جزو استانهای شاخص در کشور دانست و ادامه داد: ما جزو استان های فعال در این زمینه در کشور هستیم که اجراهای عمومی را بر اساس برنامه ریزی مدونی پیش بردیم و این برنامه ریزی کمک کرده که اجراهای عمومی افزایش پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابتدای امسال فراخوان بیست و پنجمین جشنواره تئاتر استان خوزستان منتشر و در سراسر استان توزیع شد. از آن تاریخ تا کنون 61 اثر از گروه‌های نمایشی به دبیرخانه جشنواره رسید که هیئت بازخوانی از میان آثار ارسالی هنرمندان استان 41 اثر را برای تولید و بازبینی معرفی کردند.