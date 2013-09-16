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۲۵ شهریور ۱۳۹۲، ۱۴:۵۹

یافته های علمی زمینه توسعه کشت دانه های روغنی در کشور را فراهم کرده است

یافته های علمی زمینه توسعه کشت دانه های روغنی در کشور را فراهم کرده است

قزوین- خبرگزاری مهر: معاون دفتر پنبه و دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت: یافته های علمی و تحقیقاتی کشور در کشت دانه های روغنی به مرحله ای رسیده که با توسعه کشت این محصول می توان واردات را به نحو قابل توجهی کاهش داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور شکاری ظهر شنبه در همایش هماهنگی کشت های پاییزه که با حضور محمد رضا صفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیران وابسته و بخش های دولتی ، تعاونی و خصوصی در سالن آمفی تئاتر این سازمان برگزار شد اظهارداشت: تامین روغن خوراکی کشور باعث کاهش وابستگی به واردات و رسیدن به خودکفایی می شود.

وی افزود: تولید دانه های روغنی و رسیدن به خودكفایی با توجه به داشتن بستر مناسب و پتانسیل های خوب كشور امكان پذیر است و اكنون کشور به مرحله ای رسیده كه با یافته های علمی و تحقیقاتی می تواند كشت دانه های روغنی را توسعه دهد.

شکاری، میزان روغن مورد نیاز کشور را یک میلیون و 292 هزار تن و مصرف سرانه روغن کشور را 17 کیلو گرم اعلام کرد و ادامه داد: در سال جاری 500 هزار تن روغن در 20  کارخانجات روغنکشی تولید شده است.

معاون مدیرکل پنبه و دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت کشت و تولید دانه های روغنی در کشور بیان کرد: اصلاح برنامه تناوب زراعی، تامین روغن خوراکی، کاهش وابستگی به واردات، تامین کنجاله مورد نیاز دام و طیور، تامین دانه مورد نیاز کارخانجات روغن کشی و ایجاد حفظ فرصت های شغلی در بخش کشاورزی را از مزایای اهمیت تولید دانه های روغنی برشمرد.

وی، مهم ترین كشت محصول دانه های روغنی را كلزا دانست و بیان کرد: این محصول از نظر زراعی در تناوب با محصولاتی مانند گندم و جو قرار گرفته و به صورت پاییزه كاشته می شود.

توسعه كشت دانه روغنی كلزا ضروری است

شکاری تصریح کرد: كشت كلزا در زمینهای کشاورزی سبب کاهش بیماری های زراعی و افزایش كیفیت پروفیل خاک و ظرفیت سازی آب در زمین می شود بنابراین توسعه كشت دانه روغنی كلزا ضروری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در ادامه گفت: مدیریت تلفیقی از منابع و برنامه ریزی است، که در کشاورزی نیز این دو اصل را باید مد نظر قرار داد.

وی با اشاره قدمت دشت قزوین و اهمیت آن اظهارداشت: امروز ما میراث دار دشتی هستیم که باید با ذخائر و سرمایه های این دشت بخوبی مدیریت کرد تا بتوانیم تولید خوبی داشته باشیم.

صفری فلسفه تشکیل این همایش را انتقال تجربیات سال زراعی گذشته به  کشاورزان و بهره برداران برشمرد و بیان کرد: تامین و امنیت غذایی جامعه و بهبود و توسعه بخش کشاورزی مهم و ضروری است.

این مسئول اظهار امیدواری کرد: با استفاده از ظرفیتها و امکانات موجود و بکارگیری روشهای نوین کشاورزی بتوان در راستای رفع موانع و تنگناها و ارتقاء تولید بیشتر و با کیفیت و تامین امنیت غذایی مردم گام برداشت.

کد مطلب 2136763

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