مجروح کردن دکتر تبعه سوریه با ضربات چاقو/ سرقت شبانه 50 میلیون تومان مس

به گزارش خبرنگارمهر، پلیس تهران صبح امروز در طرحی موفق به دستگیری 37 زورگیر و کیف قاپ شد. اعضای 6 باند که با چاقو و قمه از شهروندان زورگیری می کردند و در صورتی که مالباخته مقاومت می کرد او را با سلاح سرد مجروح می کردند.

وسیم داود شهروند سوری که در دانشگاه امیرکبیر مشغول تحصیل در دوره دکتری مهندسی عمران است. در مورد سرقت اعضای این باند به خبرنگار مهر می گوید: بهمن ماه سال گذشته حوالی ساعت 10 شب در حال بازگشت از خوابگاه دوستم بودم که 4 پسر جوان با دو موتور سیکلت در چهارراه کالج سد راهم شدند و با چاقو و قمه قصد داشتند لپ تاپم را سرقت کنند. ابتدا در برابر خواسته شان مقاومت کردم اما آنها با چاقو دو ضربه به دست چپم و دو ضربه نیز به کتفم زدند. وقتی خیابان شلوغ شد آنها بدون سرقت فراری شدند. من نیز برای درمان توسط اورژانس به بیمارستان فیروزگر منتقل شدم.

من پس از تبادل فرهنگ میان دو کشور مشغول تحصیل در دانشگاه امیرکبیر شدم. با توجه به شرایط کشورم موضوع را به خانواده ام نگفتم و نخواستم آنها نگران شوند. اکنون خوشحال هستم که این سارقان دستگیر شده اند.

سرقت 50 میلیون مس از انبار ضایعات جنوب تهران

یکی از مالباختگان دیگر در مورد سرقت اعضای باند زورگیری خشن به مهر می گوید: به عنوان نگهبان در یک گاراژ سنگ فروشی و ضایعات مشغول کار هستم. اولیل مردادماه ساعت 4 صبح وقتی برای سحری بیدار شدم متوجه حضور 4 مرد غریبه در کارگاه شدم. وقتی برای سرکشی رفتم آنها با زدن چند ضربه چوب دستی ام را گرفته و با بستن دست و پایم مرا در اتاقک نگهبانی حبس کردند. سارقان خشن که چهارنفر بودند سپس با استفاده از خودرو نیسان داخل گاراژ مقادیر زیادی مس به ارزش 50 میلیون تومان سرقت کرده و متواری شدند. صبح روز خادثه وقتی کارگران برای کار آمدند دست و پای من را باز کردند.

در این یک ماه خواب و خوراک نداشتم و هر روز کابوس سرقت می دیدم. خوشحالم که سارقان دستگیر شده اند و وقتی به اداره آگاهی آمدم توانستم 4 سارق خشن را شناسایی کنم.