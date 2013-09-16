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۲۵ شهریور ۱۳۹۲، ۱۵:۲۷

بچه‌ها "من کی هستم" را نقاشی کشیدند

بچه‌ها "من کی هستم" را نقاشی کشیدند

نمایشگاه نقاشی از آثار کودکان با نام "من کی هستم" برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه نقاشی "من کی هستم" مجموعه ای از آثار کودکان است که به همت مریم شفیعی مربی این کودکان گردآوری شده و از تاریخ 27 شهریور تا 6 مهرماه از ساعت 11 صبح تا 6 عصر بجز پنجشنبه و جمعه در نگارخانه آشیانه مهر به نشانی خیابان کارگر شمالی بین فرصت و نصرت کوی جعفرزادگان پلاک 2 برگزار می شود.

مریم شفیعی مربی کودکان درباره‌ پروژه "من کی هستم؟" گفت: کودکی ما سرشار از بازی ‌هایی برای شناخت خودمان بود. در آن زمان ما وقتمان را بیشتر با خانواده می ‌گذراندیم، خاله بازی، اسباب بازی‌های دست ساز، طبیعت گردی، همه و همه کمکی بود برای شناخت ما از خودمان و محیط. اما امروزه با وجود بازی ‌های رایانه ‌ای، نوع زندگی کودکان نیز تغییر یافته است.

 وی ادامه داد: زمانی که با کودکان صحبت می کردم، دیدم بچه‌ها چقدر نیاز دارند تا با آنها گفت و گو شود، دانش آنها بسیار زیاد است و نیاز به فرصتی برای تبادل آن‌ دارند. با توجه به این واقعیت، ایده تصویر سازی کودکان از خودشان شکل گرفت.

شفیعی در پایان گفت: در واقع "من کی هستم" پروژه‌ای بود برای توجه بیشتر بچه‌ها به خودشان و محیط اطراف و بازگو کردن این نگاه‌شان به زبان تصویر و نقاشی. هدف از این پروژه اصلا این نبود که به یک یا چند نتیجه خاص فلسفی ای برسیم یا اینکه کودک وادار به تفکر شود یا حافظه‌اش تقویت شود و .. بلکه فقط و فقط هدف ما قرار گرفتن ذهن در مدار خویش است و رسیدن به پذیرش آن چه هستیم.

کد مطلب 2136780

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