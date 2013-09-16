به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه نقاشی "من کی هستم" مجموعه ای از آثار کودکان است که به همت مریم شفیعی مربی این کودکان گردآوری شده و از تاریخ 27 شهریور تا 6 مهرماه از ساعت 11 صبح تا 6 عصر بجز پنجشنبه و جمعه در نگارخانه آشیانه مهر به نشانی خیابان کارگر شمالی بین فرصت و نصرت کوی جعفرزادگان پلاک 2 برگزار می شود.
مریم شفیعی مربی کودکان درباره پروژه "من کی هستم؟" گفت: کودکی ما سرشار از بازی هایی برای شناخت خودمان بود. در آن زمان ما وقتمان را بیشتر با خانواده می گذراندیم، خاله بازی، اسباب بازیهای دست ساز، طبیعت گردی، همه و همه کمکی بود برای شناخت ما از خودمان و محیط. اما امروزه با وجود بازی های رایانه ای، نوع زندگی کودکان نیز تغییر یافته است.
وی ادامه داد: زمانی که با کودکان صحبت می کردم، دیدم بچهها چقدر نیاز دارند تا با آنها گفت و گو شود، دانش آنها بسیار زیاد است و نیاز به فرصتی برای تبادل آن دارند. با توجه به این واقعیت، ایده تصویر سازی کودکان از خودشان شکل گرفت.
شفیعی در پایان گفت: در واقع "من کی هستم" پروژهای بود برای توجه بیشتر بچهها به خودشان و محیط اطراف و بازگو کردن این نگاهشان به زبان تصویر و نقاشی. هدف از این پروژه اصلا این نبود که به یک یا چند نتیجه خاص فلسفی ای برسیم یا اینکه کودک وادار به تفکر شود یا حافظهاش تقویت شود و .. بلکه فقط و فقط هدف ما قرار گرفتن ذهن در مدار خویش است و رسیدن به پذیرش آن چه هستیم.
نظر شما