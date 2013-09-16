گزارش بانک مرکزی از افزایش 72 درصدی قیمت کره در یک هفته

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 22 شهریورماه جاری را منتشر کرد که بر اساس آن در گروه لبنیات قیمت شیر پاستوریزه و به ویژه کره پاستوریزه افزایش یافت و بهای سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ اندکی افزایش داشت و شانه‌ای 85000 الی 110000 ریال فروش می‌رفت. در گروه برنج، بهای برنج داخله درجه یک و درجه دو ثابت بود. در گروه حبوب، قیمت لپه نخود کاهش یافت و بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری، پرتقال درجه یک، نارنگی و انار عرضه نمی‌شد ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آ ن‌ها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می‌شد. میوه فروشی‌های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه های تازه قیمت گلابی و به ویژه لیموشیرین کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه افزایش داشت. در گروه سبزی‌های تازه قیمت بادنجان، کدو سبز، سیب زمینی و سبزی‌های برگی افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه کاهش یافت.

در این هفته قیمت گوشت گوسفند ، گوشت تازه گاو و گوساله و گوشت مرغ کاهش داشت. در هفته مورد بررسی، بهای قند و شکر کاهش جزئی یافت و قیمت چای خارجی و انواع روغن نباتی ثابت بود.

گروه‌های مواد خوراکی

لبنایت و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات، قیمت کره پاستوریزه معادل 72.0 درصد و شیر پاستوریزه 0.3 درصد افزایش یافت و بهای سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل 0.9 درصد افزایش داشت.

برنج و حبوب

در هفته مورد بررسی، در گروه برنج داخلی درجه یک و درجه دو ثابت بود. در گروه حبوب، قیمت لپه‌نخود معادل 1.4 درصد کاهش یافت و بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد گزارش، در گروه میوه‌های تازه قیمت لیمو ترش معادل 21.3 درصد و گلابی 1.5 درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.1 درصد تا 12.6 درصد افزایش داشت. در گروه سبزی‌های تازه قیمت بادنجان معادل 8.7 درصد، کدو سبز 12.7 درصد، سیب زمینی 5 درصد، سبزی برگی 0.1 درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 5 درصد تا 4.1 درصد کاهش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در این هفته گوشت گوسفند معادل 0.1 درصد، گوشت تازه گاو و گوساله 0.2 درصد، گوشت مرغ 2.1 درصد کاهش داشت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در هفته مورد بررسی، بهای قند معادل 0.2 درصد و شکر 0.5 درصد کاهش یافت و قیمت چای خارجی و انواع روغن نباتی ثابت بود.

بانک مرکزی در این گزارش قیمت خرده فروشی 11 گروه کالایی را منتشر کرده است که 4 گروه آن با کاهش قیمت و 4 گروه با افزایش قیمت همراه بودند و 3 گروه کالایی نیز بدون تغییر قیمت بودند.