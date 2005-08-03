۱۲ مرداد ۱۳۸۴، ۹:۱۸

براي اولين بار در كشور صورت مي گيرد :

آموزش كمك هاي اوليه وامداد به ساكنان مجتمع هاي مسكوني كرج

كلاسهاي آموزشي امداد و كمكهاي اوليه در مجتمع هاي مسكوني كه 15 نفرمتقاضي شركت دركلاس ها راداشته باشندازسوي جمعيت هلال احمر كرج برگزارمي شود .

مسئول اطلاع رساني جمعيت هلال احمركرج در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر اظهارداشت : جمعيت هلال احمرشهرستان كرج درراستاي همگاني نمودن آموزش كمكهاي اوليه و امداد در نظردارد كلاسهاي آموزشي امداد و كمك هاي اوليه را در مجتمع هاي مسكوني كه حداقل 15 نفر متقاضي فراگيري اين آموزشها را داشته باشند برگزاركند .

 

شاهرخ عبدالله خاني گفت : اين كلاس ها به صورت رايگان برگزار مي شود ودرپايان دوره نيز با برگزاري آزمون ، به فراگيران گواهينامه معتبر كمك هاي اوليه اعطا خواهد شد .

 

وي افزود : ازچندين سال قبل آموزش كمك هاي اوليه و امداد در اداره هاي كرج آغاز شده است و طرح آموزش در واحدهاي مسكوني براي اولين بار در كشور اجرا مي شود .

 

گفتني است علاقه مندان مي توانند جهت هماهنگي و برنامه ريزي به واحد آموزش جمعيت هلال احمر كرج مراجعه كنند .

