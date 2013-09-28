فریبرز لاچینی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح تازه‌ترین فعالیتهای خود در حوزه موسیقی گفت: با توجه به ملاقاتی که اوایل سال گذشته با پیتر هانسر اشترکر مدیر کمپانی آلمانی "شات موزیک" داشتم تصمیم بر این شد که تمامی آثار کلاسیک من توسط این کمپانی 270 ساله منتشر و در سراسر جهان نیز توزیع شود. هم اکنون این آثار چاپ شده و در یک پخش جهانی در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه کمپانی آلمانی شات موزیک از بزرگترین موسسات بین المللی انتشار و چاپ آثار موسیقایی کلاسیک دنیاست، خاطرنشان کرد: اینکه یک شرکت آلمانی آمده و با یک آهنگساز ایرانی برای انتشار و چاپ آثارش اقدام کرده برای من افتخار بزرگی است که به اعتقاد من می تواند در معرفی آثار هنرمندان فرهیخته و بزرگ این سرزمین کمک قابل توجهی کند.

لاچینی که چندی پیش از سوی آکادمی گرمی به خاطر 5 سال حمایت، همکاری و شرکت در هیات ژوری این موسسه مورد تقدیر قرار گرفت، تصریح کرد: متاسفانه یا خوشبختانه من و بسیاری از هنرمندان در خارج از کشور بیشتر مورد تقدیر و توجه هستیم. این در حالی است که غیر از دفعات معدود در کشورمان توجه چندانی به ما نمی شود و اگر هم فعالیتی صورت می گیرد نشات گرفته از سابقه و علاقه فراوانی است که هم نسلان من در موسیقی دارند.

سازنده مجموعه موسیقایی "پاییز طلایی" در ادامه به ایجاد مقدمات لازم برای برگزاری یک کنسرت متقاوت در کشورمان خبر داد و گفت: مشغول طراحی یک برنامه نمایشی - موسیقایی با نام "عزاداری عشق" هستم که مجموعه ای حرکات نمایشی و موسیقی است که به دلیل نوع طراحی آن برای اولین بار است که در ایران اجرا می شود. این کنسرت به اعتقاد من یکی از کنسرت های متفاوت این سالهای موسیقی و ساز پیانوست که می تواند در معیارهای بین المللی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: هم اکنون ضمن طراحی مقدمات این کنسرت؛ که برج میلاد بهترین مکان برای اجرای آن است با چند موسسه معتبر موسیقی و تهیه‌کننده مشغول مذاکره هستم که بتوانم هر چه زودتر نسبت به دریافت مجوز و سایر مراحل اداری نیز اقدامات لازم را انجام دهم.

لاچینی به استمرار انتشار آلبوم های دیگر مجموعه "بوی دیروزها" اشاره کرد و گفت: این مجموعه موسیقایی شامل 100 لوح فشرده آهنگ های مشهور ایرانی و خارجی است که تاکنون بخشی از آن منتشر شده و بخش های دیگر نیز همچنان در پروسه های مختلف زمانی وارد بازار موسیقی می شوند. البته مجموعه آلبوم های "پاییز طلایی" و موسیقی کلاسیک نیز همراه با مجموعه بوی دیروزها در ردیف آثار منتشر شده من هستند که به تناوب در بازار موسیقی پخش می شوند. البته بخش خرید اینترنتی این آلبوم ها نیز از طریق سایت www.lachini.com نیز میسر خواهد بود.

این موسیقیدان پیشکسوت در بخش دیگری از صحبتهای خود با انتقاد از انتشار غیر قانونی آثار موسیقایی در اینترنت تصریح کرد: متاسفانه روند انتشار غیر قانونی آثار موسیقی در تمام شاخه‌های ان طی این سالها به شدت در وضعیت بدی قرار دارد و با وجود تلاش هایی که در وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما برای مقابله با این جریان صورت گرفته اما ما بازهم شاهد دانلود غیر قانونی آثار موسیقی هستیم که ضررهای جبران ناپذیری را به بدنه موسیقی وارد کرده اند.

آهنگساز چندین پروژه سینمایی و تلویزیونی گفت: در روزگاری هستیم که بسیاری از هنرمندان از شرایط به وجود آمده ناراضی هستند. چرا که کپی غیر قانونی و دانلودهای بی رویه تولیدات این هنرمندان، آنها را هم به لحاظ مادی و به هم به لحاظ معنوی دچار مشکل کرده است پس بهتر است مدیرانی که به تازگی سکان هدایت فرهنگ و هنر این سرزمین را به عهده گرفته اند فکری به حال بهبود این فضا کنند.

لاچینی در پایان تاکید کرد: ما هنرمندان دوست داریم که در چارچوب قانون در مملکت خودمان به فعالیت بپردازیم. من هرگاه به خارج از کشور می روم با سیل تقاضاهایی از سوی نمایندگان رسانه های بیگانه مواجه می شوم که خواهان مصاحبه و یا حضور من در برنامه های خود هستند اما من هیچوقت مایل به انجام این کار نبوده و نیستم اما این توقع را هم دارم که در برابر احترامی که به قوانین مملکت خود می گذارم، احترام و توجه هم ببینم.

فریبرز لاچینی تحصیلات موسیقی خود را از سن ده سالگی در هنرستان عالی موسیقی آغاز کرد. وی در نوجوانی با مجموعه ای به نام "فصلها و رنگها" و "آوازهای دیگر" فعالیت حرفه ای خود را با همکاری با کانون پرورش آغاز نمود و در بدو جوانی با خلق و تصنیف بیش از صد قطعه برای خوانندگان پاپ آن دوره، آینده خود را به عنوان آهنگساز رقم زد.

در سال ۱۳۵۸ جهت ادامه تحصیل راهی اروپا شد. چهار سال بعد، پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه سوربن پاریس به عضویت آهنگسازان فرانسه در آمد و همزمان به دعوت تلویزیون فرانسه همکاری خود را با این سازمان با نوشتن موسیقی برای کودکان آغاز کرد. اقامت در اروپا سبک وی را متاثر از سبک کلاسیک نمود. وی همچنین با موسیقی کامپیوتری آشنا شد و تحصیلات تخصصی خود را در این رشته تکمیل کرد.

آلبوم های پائیز طلائی و نوآوری دکلمه شعر نو، از اولین آثار وی پس از بازگشت به ایران است. لاچینی در سال ۱۳۶۴ برای اولین بار از کامپیوتر در آهنگسازی سود جست و پیشگام استفاده از این تکنولوژی در ایران به شمار میرود. وی در طی پانزده سال بعد، با بهره گیری از کامپیوتر، برای صدها فیلم، سریال، انیمیشن و ... آهنگ ساخت. ساخت موسیقی فیلم های "نار و نی"،" دندان مار"، "رد پای گرگ"، " نوای آشنا" برنامه کودک و چندین پروژه سینمایی و تلویزیونی دیگر حاصل فعالیتهای هنری این دوران این آهنگساز است.

لاچینی در سالهای اخیر، با ادامه آلبوم های "پائیز طلائی"و سه گانه "مرثیه"، فعالیت خود را بر روی خلق آثار کلاسیک مدرن متمرکز کرد و همزمان در حال مستند سازی و علمی کردن بیش از هزار قطعه پاپ و فولکلور ایران در مجموعه بوی دیروز است.