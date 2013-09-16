شیرزاد نعمتی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همایش منطقه ای تئاتر ماه در مرکز استان لرستان برگزار می‌شود.

وی تاریخ برگزاری این همایش را 28 ام تا 30 ام شهریور ماه سالجاری عنوان کرد و گفت: در این همایش استانهای کردستان، همدان، کرمانشاه، ایلام، مرکزی و ایلام حضور خواهند داشت.

رئیس حوزه هنری استان لرستان تعداد گروه‌های نمایشی که در این همایش حضور دارند را 9 گروه عنوان کرد و گفت: در راستای برگزاری کیفی همایش منطقه ای تئاتر ماه غرب کشور در استان لرستان از همه توان و امکانات خود استفاده خواهیم کرد.

نعمتی نیا با اشاره به راهیابی سه اثر نمایشی از استان لرستان به این همایش، تصریح کرد: داوری آثار ارسال شده به همایش منطقه ای تئاتر ماه غرب کشور بر عهده محمود صابری، مهدی مکارمی و مهرداد رایانی مخصوص بوده است.