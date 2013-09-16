گلستان بافرهنگ و باهویت است/ هدف حوزه هنری انتقال گفتمان انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، مجيد مصلحي بعد از ظهر دوشنبه در جلسه تودیع و معارفه رئیس حوزه هنری گلستان درباره اهداف حوزه هنري گفت: وظيفه ما انتقال گفتمان و پيام انقلاب و سخن حق كه در قالب‌هاي مختلف است و حوزه هنري پنج وظيفه اصلي دارد كه بايد براي رسيدن به آن‌ها برنامه‌ريزي و تلاش كند.

وي ادامه داد: مرجع سازي از جمله وظايف اصلي حوزه هنري بوده، ثبت وقايع انقلاب و تاريخ فرهنگ و هنر استان و ايجاد مرجعي كامل كه محل رجوع همه باشد بايد توسط حوزه هنري انجام شود، دومين وظيفه ما در حوزه هنري تربيت نيروي انساني متخصص در بخش اداري و نيروهاي متخصص هنرمند است. اولويت‌هاي ما نبايد عوض شود و در اين زمينه حضور افراد متخصص و متعهد نبايد كمرنگ شود.

وي افزود: مسئله شناسي وظيفه ديگر ما است، گاهي حس مي‌شود فقط كاري انجام شده و مسئله شناسي در آن مورد توجه قرار نگرفته است، بنابراين بايد به دنبال كار علمي باشيم. مسئله بعدي توليد است و با توليد مي توانيم پيام ها را برسانيم. بنابراين بايد به توليد اهميت دهيم و در قالب تشكل هاي مختلف مثل شعر، موسيقي، نمايش و سينما كارهاي مختلف را توليد كنيم.

مصلحي تاكيد كرد: مسئله مهم بعدي رساندن توليدات به مخاطبان است، اگر قرار است كارهاي خوب توليد شود ولي به دست مخاطب نرسد كار ناقص و ابتر باقي مي‌ماند و در اين راه بايد از شيوه‌هاي درست براي معرفي كارها استفاده كنيم.

وي تصريح كرد: براي انجام اين وظايف بايد سازماندهي جديد انجام و از افراد متخصص استفاده كنيم، مطالبه‌ام از مديريت جديد اين است كه كار و فعاليت خود را با كارآمدي تعريف كند و عناصر كارآمدي را اجرا كند.

وي افزود: يكي از عناصر كارآمدي انتخاب نيروهاي متخصص، متعهد كه داراي فهم لازم در اين زمينه هستند، بوده و براي كارآمدي بايد نظارت جدي بر كار داشت، تربيت جانشين عنصر ديگر كارآمدي است، همچنين بايد حداقل شرايط رفاه و زندگي آرام براي كاركنان فراهم شود و در اين زمينه مي‌توان با بانك‌ها براي ارائه تسهيلات هماهنگ كرد.

مصلحي گفت: توصيه ديگر من اين است كه مديريت جديد به دنبال توسعه عدالت باشد. همچنين در كار ما نياز به هماهنگي و همنوايي داريم كه در استان گلستان اين مسئله زياد ديده مي شود و فضاي خوبي حاكم است.

رئيس پيشين حوزه هنري گلستان در اين مراسم گفت: حوزه هنري گلستان در چهار سال اخير تغييرات چشمگيري داشته و بودجه عمراني در سال 88 حدود 300 ميليون ريال بود كه امسال به بيش از 10 ميليارد ريال رسيده است.

حسين رباني ادامه داد: جذب نیروی انسانی و راه‌اندازی برخی واحدها در حوزه هنری استان بخشی از فعالیت‌های انجام شده در مدت حضورم در اين حوزه بود. در این مدت برخی واحدهای هنری مانند واحد انیمیشین و واحد پژوهش راه اندازی شد.

وی افزود: از ديگر فعاليت‌هاي انجام شده فعال شدن واحد ادبیات پایداری در حوزه هنری استان، ارتقاء وضعیت تحصیلی کارکنان، ساماندهی امور اداری و مالی و توجه و حمایت از تولیدات هنری بود. همچنين در این چهار سال حدود 15 تا 20 عنوان کتاب توسط حوزه هنری استان به چاپ رسید.

ربانی افزود: سفر هنرمندان به کربلا معلی، راه‌اندازی تکیه هنرمندان و توجه به هنرمندان استان از جمله فعاليت‌هاي مهم در حوزه هنري بود و اين مسئله زمينه‌ساز ايجاد فضای کار و تولید آثار خوب توسط هنرمندان بود.

وی تاکید کرد: در بحث تولیدات هنری تلاش شد تا کارها توسط هنرمندان استان اجرا شده و بودجه‌های اختصاص یافته به تولیدات هنری از استان خارج نشود.

در اين مراسم از زحمات حسين رباني رئيس پيشين حوزه هنري گلستان تقدير شده و نقي محمدنژاد به عنوان رئيس جديد حوزه هنري گلستان معرفي شد.