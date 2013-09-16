درخواست لغو مصوبه فروش پارک پردیسان از سوي ابتكار

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که یکی از دغدغه‌های اصلی معصومه ابتکار در زمان ریاستش در کمیته محیط زیست شورای شهر تهران تلاش برای جلوگیری از فروش پارک پردیسان بود، بنابراین وی در نخستین اقدام زیست‌محیطی خود پس از انتصاب به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مصوبه فروش پارک پردیسان را متوقف کرد.

در نامه معصومه ابتکار به مهندس اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری که 23 شهریور ماه سال جاری ارسال شده آمده است: «با عنایت به لزوم حفظ و مدیریت عرصه پارک پردیسان و جلوگیری از هرگونه تغییر کاربری احتمالی در عرصه مذکور خارج از طرح مصوب پارک به عنوان تنها پارک اکولوژیک و ذخیره‌گاه طبیعی و زیست‌محیطی کلانشهر تهران که مجموعه آموزشی و پژوهشی در آن پیش‌بینی شده است و انجام اقدامات کلان جهت اجرای طرح جامع و مصوب آن با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذیربط، تقاضای لغو مصوبه هیات وزیران در مورخ 90/2/31 مبنی بر مجوز فروش پارک مذکور را از آن مقام محترم استدعا دارد.»

در ادامه این نامه تاکید شده است: «خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به طی تشریفات لغو مصوبه اقدام مقتضی معمول گردد.»

بدین ترتیب با تایید معاون اول رئیس جمهوری و طبق اصل 138 قانون اساسی فروش اراضی ثبتی تفکیکی به شماره 85607 از 2395 اصلی مفروز و مجزا شده از پلاک 53222 فرعی از اصلی، مرقوم واقع در بخش ده تهران لغو می‌شود.

پیشتر نیز در زمان ریاست محمدی‌زاده بر سازمان محیط زیست دیوان عدالت اداری دستور توقف عملیات اجرایی فروش پارک پردیسان را صادر کرده بود و بر این اساس هر گونه تغییر کاربری در پارک پردیسان جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی شده بود.

این در حالیست که دیوارکشی در پارک پردیسان علی‌رغم دستور دیوان عدالت اداری همچنان در همان دوره ادامه یافت.

پارک طبیعت پردیسان که یکی از بوستان‌های بزرگ و مشهور شهر تهران است که در شمال غربی تهران واقع شده است، از سمت شمال به بزرگراه همت و محله شهرک غرب، از شرق به بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری، از غرب به مسیل رودخانه پونک و از سمت جنوب به بزرگراه حکیم و محله بلوار مرزداران محدود می‌شود. بزرگراه یادگار امام در راستای شمالی - جنوبی، این بوستان را به دو بخش تقسیم می‌کند که پیوند آن‌ها به وسیله دو پل برقرار شده‌ است.

از امکانات این بوستان می‌توان به موزه تنوع زیستی، موزه آب و باغ وحش اشاره کرد. وجود موزه تنوع زیستی با انواع حیوانات و حشرات تاکسیدرمی شده و بعضاً زنده، یکی دیگر از جذابیت‌های این پارک جنگلی است. ساختمان سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیز در قسمت جنوبی این بوستان قرار دارد.

به علت وجود چندین بزرگراه در اطراف پارک پردیسان، استقبال زیادی برای استفاده از این پارک شده است و بیشتر روزهای هفته و به ویژه روزهای تعطیل مردم برای استفاده از این پارک رهسپار شمال غرب تهران می‌شوند.

این پارک که در زمان ریاست معصومه ابتکار در سازمان حفاظت محیط زیست، سند مستقل از دولت دریافت کرد، در همان دوره با احداث ساختمانی بلند مرتبه به ساختمان اصلی این سازمان که پیش از آن در خیابان استاد نجات الهی قرار داشت، تبدیل شد.

هر چند قرار بود در بخش‌های شرقی این پارک ساختمان موزه‌های تاریخ طبیعی احداث شود و حتی طراحی ساختمان‌های این بخش نیز بدین گونه بود، اما با انتقال ساختمان مرکزی سازمان حظت محیط زیست به این پارک و کمبود فضا، این ساختمان‌ها عملاً تغییر کاربری داد و به معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی این سازمان و دفاتر کارشناسان و مدیران کل آن تبدیل شد.

طرح جامع "اکو پارک پردیسان" که براساس آن قرار بود قاره‌های مختلف جهان در مقیاس کوچک جهت احداث و نمایش زیست‌بوم‌های مختلف ایران و جهان تاسیس شود، به دلیل برهم خوردن یکپارچگی پارک، احداث ساختمان‌های مختلف و مهمتر از همه نبود بودجه هرگز در اولویت اجرای مسئولان قرار نگرفت به نحوی که کاربری این پارک در حال حاضر تنها به یک مرکز اداری، مطالعاتی، تحقیقاتی و تفرجگاهی برای پایتخت‌نشینان بدل شده است.

اما طی سال‌های اخیر موضوعات مختلفی در خصوص این پارک مطرح شد که مهمترین آن "واگذاری و فروش اکو پارک طبیعت پردیسان" به یکی از سازمان‌ها بود که مصوبه آن به گفته قائم مقام سازمان محیط زیست در سال 89 به تصویب هیات وزیران رسیده بود

