به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی عصر دوشنبه در کمیسیون دانشجویی خاطرنشان کرد: اين يک واقعيت است که هر چه ما در حوزه پيش گيري هزينه کنيم در مقابل از هزينه هاي درمان و مقابله خواهيم کاست.

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار گلستان گفت: مسئولين دانشگاهها بايد در کنار توجه به نيازهاي رفاهي دانشجويان، نيازهاي فکري و انديشه‌اي آنها را مورد توجه قرار دهند و با نگاه ويژه اي به اين موضوع بپردازند.

وی تصريح کرد: مسئولان دانشگاه‌ها بايد به طور همزمان به دو بخش که شامل نيازهاي رفاهي و نيازهاي فکري و انديشه‌اي دانشجويان است توجه کنند که در خصوص نيازهاي رفاهي معمولاً با وجود کم و کاستي هايي که ممکن است در برخي از واحدهاي دانشگاهي وجود داشته باشد، اين فضا مديريت مي‌شود و مشکل حادي در اين حوزه وجود ندارد.

وي افزود: ما هم تأکيد داريم که مسئولين دانشگاه‌ها سعي کنند از همه امکانات موجود جهت رفاه بهتر و بيشتر دانشجويان بهره بگيرند.

رئيس کميسيون دانشجويي استان تأکيد کرد : عدم توجه به نيازهاي فکري و انديشه اي دانشجويان ، خسارات جبران ناپذيري را به جامعه وارد خواهد ساخت زيرا اين جوان بايد در آينده وارد جامعه و بازار کار شود و يا به عنوان کارمند و يا يک مدير دولتي مشغول به فعاليت شود و اين در شأن نظام اسلامي نيست که خداي ناکرده کارکنان و خدمتگذاران آن در جهت گيريها و فعاليت هايشان دچار انحراف فکري و انديشه اي باشند.

جمشيدي با اشاره به بيانات رهبر معظم انقلاب در جمع اعضاي مجلس خبرگان رهبري يادآور شد : سه نکته اي که حضرت ايشان در سخنانشان مورد تأکيد قرار دادند و ما اعتقاد داريم که بايد به عنوان خط مشي مورد توجه همه مسئولان در تمام سطوح باشد ، توجه به آرمانها ، واقعيات و راهبردها است.

وي ادامه داد: همه ما بايد در مسير آرمانگرايي و رسيدن به تمدن بزرگ اسلامي گام برداريم ولي در اين بين بايد واقعيات را هم ببينيم و از آنها غافل نشويم و در آخر براي رسيدن به آرمان‌هايمان بايد راهبردهایي داشته باشيم.

رئيس کميسيون دانشجويي استان اظهار داشت: رؤسا، معاونين و مسئولان نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها اين نکته را فراموش نکنند که اگر مي‌خواهيم دانشجويان و اساتيد ما در تراز انقلاب اسلامي باشند بايد ضمن در نظر داشتن واقعيات، آرمانها و راهبردهاي نظام را به آنها بشناسانيم.

وي با بيان اينکه تمامي هجمه هايي که در بيرون از کشور بر عليه نظام اسلامي طراحي مي شود نشأت گرفته از وهم و خيال عده اي جيره خوار استکبار جهاني است گفت: وهم و خيالي که توسط دشمن در بوق و کرناي رسانه هاي غرب مي شود به مرور زمان توسعه پيدا کرده و تبديل به چالش و آسيب مي‌شود.

معاون سياسي امنيتي استاندار افزود : اساساً در فضاي تبليغاتي آن کسي موفق تر است که امکانات بيشتري دارد و چنانچه ما بخواهيم واقعيات را درست جلوه دهيم در اين جنگ رسانه اي به توفيقات بيشتري دست پيدا کنيم بايد هزينه بيشتري بپپردازيم و از وجود ، فکر و انديشه مان هزينه کنيم و با هوشياري کامل بطور شبانه‌روزي فعال باشيم.

وي در ادامه به داشتن نگاه آرمانگرايانه مسئولان دانشگاه در کنار ارتباطي تنگاتنگ و صميميانه با دانشجويان و همينطور پاسخگويي به شبهات دانشجويان با استدلال و ارائه مصاديق و مستندات تأکيد کرد.