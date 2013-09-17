صبای قم بر پاس همدان غلبه کرد/ پیروزی روحیه بخش تا ایستگاه راه آهن

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صبای قم برای حضوری موفق در بازی هفته دهم فصل جاری رقابت‌های لیگ دسته برتر فوتبال باشگاه‌های کشور این روزها با جدیت در حال تمرین است و برای همین منظور در دیدارهای تدارکاتی توانایی و آمادگی بازیکنان خود را محک زد.

مسئولان باشگاه صبای قم که هدایت تیم فوتبال این باشگاه در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور را به یکی از مربیان با تجربه فوتبال کشور یعنی محمد مایلی کهن سپرده‌اند، با اینکه این روزها از نظر عملکرد چندان از وضعیت صبای قم راضی نیستند اما همچنان صبورانه برخورد کرده اند و به همین منظور با نظر کادر فنی این تیم، جدالی تدارکاتی با تیم فوتبال پاس همدان از تیم های حاضر در لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور تدارک دیدند تا این تیم در آستانه بازی هفته دهم لیگ برتر با راه آهن تهران محک خوبی بخورد.

دیدار دو تیم به میزبانی شاگردان محمد مایلی کهن در تیم فوتبال صبای قم برگزار شد و طی آن دو تیم بازی بسیار زیبایی را برابر یکدیگر به نمایش گذاشتند که حاوی صحنه‌های جذاب و برخوردهای فیزیکی نیز بود تا اینکه در پایان نتیجه‌ برتری صبای قم رقم خورد.

در این مسابقه که کادر فنی تیم فوتبال صبای قم سعی می‌کردند در طول زمان‌های مسابقه از بازیکنان مختلف برای محک میزان آمادگی آنها بهره ببرند، بازیکنان جوانی که کمتر در لیگ بازی کرده بودند نیز به میدان آمدند و سرانجام سهم صبای قم دو گل بود و صبا دو بر صفر به پیروزی رسید.

گل های هادی علی زمانی و سیدمهدی حسینی در حالی برتری صبای قم را در این دیدار رقم زد که زمان زیادی به بازی حساس هفته دهم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور بین صبای قم و راه آهن سورینت باقی نمانده است و تیم فوتبال صبای قم تلاش زیادی انجام می‌دهد تا خود را آماده حضوری موفق در این دیدار حساس کند و طلسم ناکامی های اخیر خود را بشکند.

بازی صبای قم و راه آهن سورینت از هفته دهم مسابقات فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از ساعت 18 روز جمعه بیست و نهم شهریورماه در ورزشگاه یادگار امام قم به انجام می رسد.