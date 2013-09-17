امیر عباس سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه گران شدن بنزین و گازئیل فشار مضاعفی به قشر آسیب پذیر وارد می کند، گفت: هر گونه افزایش قیمتی در خصوص بنزین و گازوئیل موجب تورم جدید در جامعه می شود.

وی ادامه داد: گران شدن بنزین وگازوئیل موجب گران شدن هزینه ها حمل و نقل شده و این رابطه با مستیقم با گران شدن همه کالای مصرفی مردم دارد و این فشاری اقتصادی جدید به مردم وارد می کند.

وی اظهار داشت: عده ای شاید از گزان شدن بنزین و گازوئیل سود و منفعت ببرند، اما مردم و به خصوص قشر آسیب پذیر از گران شدن دچار ضرر و مشکل می شوند.

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: کمسیون انرژی مجلس اساس را بر این گذاشته با تصویب قوانین کارشناسی شده و پاک درخصوص وزارت خانه نفت بسیاری از مشکلات را حل کند و جلوی بسیاری از سوء استفاده ها را بگیرد.

سلطانی در خصوص قاچاق سوخت، گفت: قاچاق سوخت یکی از مهمترین مشکلات در حوزه نفت است که باید سر منشا این مشکل پیدا شود و حل شود.