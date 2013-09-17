جلال فياضي در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار كرد: موضوع انتخاب سعيدي كيا به عنوان شهردار مشهد به دليل مسائل خانوادگي و تعهداتي كه وي براي اجراي پروژه هايي در تهران داشت منتفي است.

وي ادامه داد: ساير گزينه هاي ملي همچون نيكزاد و بختياري نيز به دليل انصراف از ليست 10 نفره شوراي چهارم حذف شدند و بر اين اساس ظرف دو روز آينده جايگزيني براي دو نفري كه از ليست حذف شدند با نظر اعضاي شوراي شهر قرار داده مي شود.

عضو شوراي شهر مشهد تصريح كرد: در حال حاضر شوراي شهر تلاش مي كند تا تمركز خود را بر روي چهره هاي بومي بگذارد و با استفاده از اين افراد جايگاه پايتخت معنوي را ارتقاء دهد.

فياضي يادآور شد: به عقيده بنده ملي يا بومي بودن ملاك نيست و اگر چهره ملي باشد حتما بايد با مشهد آشنايي داشته باشد و اگر بومي است بايد قدرت تعامل ملي داشته باشد اما در مقابل ساير اعضاي شورا پيش از اين نظرشان بر روي گزينه هاي ملي بود اما امروز به اين نتيجه رسيده اند كه بايد از ظرفيت هاي افراد بومي استفاده كرد.