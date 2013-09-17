تشکیل ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس در مدارس خراسان رضوی/ زنگ مقاومت نواخته می شود

محمد تقی فخریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:همزمان با آغاز ماه مهر و مهربانی و بازگشایی مدارس درآموزشگاههای خراسان رضوی ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس تشکیل می شود.

وی تصریح کرد:دوران هشت ساله دفاع مشروع امت سلحشور ایران،در حفظ و اعتلای نظام مقدس اسلامی و حراست از مرزهای عزت و شرف این مرز و بوم تا همیشه تاریخ بر تارک حماسه و ایثار جهان می درخشد.

وی با بیان این که تلاش در عرصه های گوناگون حفظ و پاسداری از آن ارزشها،نیز به همان میزان،مقدس و در خور ارج نهادن است؛گفت:برگزاری مراسم صبحگاه مشترک در ادارات،با حضور سپاه و بسیج و سایر مسوولان،برگزاری مراسم ویژه بازگشایی در یکی از مدارس مشهد و سایر شهرستانها،فضا سازی تبلیغی و میدانی در مدارس،نواختن زنگ ایثار در بازگشایی مدارس استان به عنوان یک طرح ماندگار،از برنامه های این هفته است.

وی با اشاره به این که آغاز سال تحصیلی با معرفی یک شهید دانش آموز با هدف آشنایی و بیان خصوصیات اخلاقی و اعتقادی آن شهید نیز از دیگر برنامه های این هفته است،افزود: ،برنامه ریزی جهت الگو سازی شهدای فرهنگی و دانش آموزی،برگزاری یادواره های شهدای اداره کل آموزش و پرورش آبادان و برگزاری یادواره شهدا در مدارس سراسر استان به ویژه مدارسیی که بیش از 50 شهید دارند؛نیز از دیگر برنامه های بزرگداشت هفته دفاع مقدس است.

وی اظهار داشت: راویان هشت سال دفاع مقدس به مدارس اعزام می شوند، دانش آموزان و فرهنگیان در رزمایش و مانورهای عملیاتی که توسط سپاه در استانها و مراکزشهرستانها اجرا می شود حضور می یابند و طرح دیدار یاران و نام آوران ایثار در راستای دیدار از خانواده شهدا نیز اجرا می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود:پایگاههای بسیج مدارس در این هفته عضو گیری می کنند و سخنرانی و بیان خاطرات توسط ایثارگران،جانبازان،آزادگان و خانواده های معظم شهدا نیز انجام می گیرد.

فخریان گفت: فرزندان و همسران شهدا به مدارس اعزام تا خاطرات پدران و همسران را برای دانش آموزان بیان کنند و یادواره شهدا در سطح مدارس برای شناسایی و معرفی شهدای فرهنگی برگزار می شود.

وی بیان داشت: دانش آموزان از مجتمع آیه ها با شعار بازدید و از مدرسه عشق دیدن می کنندو مربیان آمادگی دفاعی به بیان رشادتها و ایثارگری ها و فداکاریها رزمندگان اسلام می پردازند.

وی تاکید کرد: زنگ مقاومت در مدارس نواخته و دانش آموزان در نمایشگاه "جبهه همین نزدیکی"در بهشت رضا حضور می یابند.

وی از برپایی نمایشگاه عکس و یادمان شهدا در خصوص هفته دفاع مقدس یاد کرد و افزود: جلسات پرسش و پاسخ،هم اندیشی و بصیرت افزایی سیاسی و محفل انس با رزمندگان و شرکت فرهنگیان و دانش آموزان در مراسم میهمانی لاله ها جهت عطر افشانی و غبار روبی قبور معطر شهدا نیز در راس برنامه هاست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از انجام مسابقات هنری و ورزشی یاد کرد و ابراز داشت: قرائت وصیت نامه شهدا فرهنگی و دانش آموز،شناسایی مدیران موفق ایثارگر،تهیه و تدوین نشریه و دعوت از رزمندگان و جانبازان برای برپایی با شکوه هفته دفاع مقدس،از دیگر برنامه های اجرایی این هفته است.