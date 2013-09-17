ارتقاي کيفيت و تنوع در محصول باعث پايداري تولید در جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قاسمی صبح سه شنبه در جلسه صنعت، معدن و تجارت این شهرستان افزود: صنعتگران خط مقدم جبهه تولید و اشتغال در کشور هستند و در این شرایط سخت کشور صنعت و تولید نقش مهمی در پیشرفت کشور دارد.

وی همچنین با بیان اینکه زير بناي اشتغال توليد است، اظهارداشت: آستانه اشرفیه موقعیت و بسترهای مناسبی برای تولید انواع محصولات کشاورزی، شیلاتی و صنعتی دارد.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت آستانه اشرفیه در ادامه از آغاز فعالیت نمایشگاه عرضه مستقیم کالای پائیزه با 40 غرفه در این شهرستان خبر داد و گفت: این نمایشگاه تا پایان شهریور ماه دایر است و به عرضه اقلام ضروری و پرمصرف ویژه دانش آموزان به ویژه کیف و کفش، پوشاک، لوازم التحریر، مواد غذایی و پروتئینی می پردازد.

وی افزود: محل برپایی این نمایشگاه در پارک ساحلی بوده و شهروندان همه روزه صبح ها و عصرها می توانند لوازم مورد موردنیاز خود را با 5 تا 15درصد تخفیف در مقایسه با قیمت های مشابه در سطح بازار تهیه کنند.

قاسمی تصریح کرد: به منظور نظارت برعرضه کالا و ارائه خدمات در چهارچوب تنظیم بازار پائیزه طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس در این شهرستان با همکاری مجمع امور صنفی و تعزیرات حکومتی اجرا می شود.

وی افزود: در چهارچوب این طرح بازرسان در دو نوبت صبح و عصر در قالب تیم های دو نفره از واحدهای صنفی و غیرصنفی مرتبط با این طرح بازرسی می کنند.

سرپرست اداره صنعت، معدن وتجارت آستانه اشرفیه اظهارداشت: شماره 124 ستاد خبری این اداره و نیز بازرسی مجمع امور صنفی شهرستان پاسخگوی شهروندان در زمینه تخلفات احتمالی خواهند بود.

وی یادآورشد: ارائه خدمات و کالاهای با کیفیت رضایتمندی مردم را به همراه خواهد داشت بنابراین واحدهای صنفی و غیر صنفی باید به این مهم توجه ویژه داشته باشند.