ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي در چارچوب مقررات باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، عليرضا حلمي مشاور ارشد موسسه مالي و اعتباري ميزان گفت: هم اكنون اين موسسه داراي 108 شعبه در كشور است كه 37 شعبه آن در مشهد مقدس و مابقي شعب در ساير شهرهاي استانهاي خراسان بزرگ ، 2 شعبه در تهران و يك شعبه در كيش در حال فعاليت است.

وي با بيان اینكه تعداد سهام داران موسسه مالي و اعتباري ميزان هم اكنون بيش از 3000 نفر است، عنوان كرد: اين موسسه در سال 79 در استان خراسان رضوي تشكيل شده و تا سال 84 فعاليت خود را در قالب تعاوني اعتباري ميزان انجام داده و از سال 84 اين تعاوني اعتباري درخواست خود را به بانك مركزي براي تبديل شدن به موسسه مالي و اعتباري ارائه كرده كه در سال 87 موافقت اصولي از بانك مركزي دريافت نموده است.

اين مقام مسئول افزود: اين موسسه از سال 87 تاكنون و طبق خواست بانك مركزي هيچ شعبه اي به تعداد شعب خود اضافه نكرده است ، ضمن آنكه از دو سال گذشته تاكنون توسعه موسسه در دستور كار مديران مربوطه قرار گرفته است . ليكن با توجه به سياست بانك مركزي مبني بر عدم صدور مجوز افتتاح شعبه جديد ، تنها دو شعبه با مجوز اين بانك در تهران افتتاح شد.



وي گفت: اين موسسه توانسته با پرداخت تسهيلات مناسب به متقاضيان مربوطه حدود 25 هزار شغل به صورت مستقيم و غيرمستقيم در استان‌هاي خراسان در سال گذشته ايجاد کند.

حلمی در رابطه با بحث ادغام موسسات مالي و اعتباري و تعاوني هاي اعتبار كه از سوي بانك مركزي به مرحله اجرا گذاشته شده است، اظهارداشت: متاسفانه در رابطه با ادغام موسسات مالي و اعتباري چارچوب مشخصي به لحاظ فنی حقوقي و حسابداري وجود ندارد؛ لذا بانك مركزي اگر مي خواهد پروژه ادغام‌هاي بانكي موفق باشد، بايد ابتدا اين چارچوب را تدوين و ارائه كرده و سپس ادغام‌ها را اجرايي كند، ضمن اينكه سياست ادغام موسسات و بانك هاي كوچك و تبديل آنها به بانك‌هاي بزرگ قبلاً در ايران و ساير نقاط جهان اجرا شده و نتايج مناسبي نداشته است.

حلمي ادامه داد: بعد از انقلاب با ادغام بانك‌هاي كوچك ، بانك‎هاي بزرگ فعلي به وجود آمدند اما بايد درنظر داشته باشيم بانك‌هاي موجود توان رفع نيازهاي خرد مردم را ندارند.



وي با تاكيد بر اين نكته كه بايد مسئولان نظام بانكي ، اقداماتي همچون ايجاد بانك‌هاي استاني و بانك هاي منطقه اي را مورد توجه خود قرار دهند، تصريح كرد: بانك مركزي در دولت گذشته متاسفانه در رابطه با نظارت بر موسسات مالي و اعتباري در برخي موارد سليقه اي عمل كرده است.

وي در پايان گفت: این موسسه تاكنون تعامل خوبي با بانك مركزي داشته، ضمن آنكه برنامه ما توسعه خدمات بانكداري الكترونيك شامل موبايل بانك ، اينترنت بانك ، اي تي ام و ... است كه تمام اين موارد راه اندازي شده و در صورت اعطاي مجوز بانك مركزي براي اتصال به سيستم بانكي ، مشتريان اين موسسه مي توانند تمامي اين خدمات را به صورت فراگير در كل سيستم بانكي دريافت کنند.

