سید عباس دانایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آثار "میثم خالوندی" از هنرمندان موفق عضو دفتر هنرهای تجسمی حوزه هنری استان سمنان در جمع برگزیدگان اولین نمایشگاه سالانه پوستر رضوی با موضوع ولادت امام رضا (ع) قرار گرفت.

وی تصریح کرد: این هنرمند از سوی هیئت داوران، شایسته تقدیر شناخته شد و ضمن قرار گرفتن در بین هشت نفر برگزیده این بخش، جایزه 5 میلیون ریالی را از آن خود کرد.

رئیس حوزه هنری استان سمنان با یادآوری اینکه "اولین نمایشگاه سالانه ی پوستر رضوی" با موضوع ولادت امام رضا(ع) با حمایت موسسۀ آفرینش های هنری آستان قدس رضوی در نگارخانه رضوان و صحن مطهر رضوی برپا شد، گفت: مسعود نجابتی، احمد آقا قلی زاده، سید حمید شریفی آل هاشم، کوروش پارسانژاد و سید حسن موسی زاده، هیئت داوران این جشنواره را تشکیل می دادند که از مجموع یک هزار و 725 اثر رسیده، 64 پوستر از 56 طراح انتخاب و به نمایشگاه راه یافت.

برگزاری بیش از 400 ساعت کارگاه آموزشی در حوزه هنری شاهرود

این مقام مسئول همچنین ضمن اشاره به برگزاری بیش از 432 ساعت کارگاه آموزشی طی تابستان جاری در حوزه هنری شاهرود، گفت: این کارگاه ها در قالب 18 کارگاه برای آموزش هنرجویان و علاقمندان برگزار شد.

وی، نقد ادبی، شناسایی طنز و نمونه های ادبی و هنری، شعر جوان، داستان خلاقه، اقتباس از متون کهن و نمایشنامه نویسی، فیلمنامه نویسی، طراحی دکور صحنه تئاتر و فیلم، نمایشنامه خوانی، شناخت اساطیر ایران و جهان، مبانی حکمت و فلسفه هنر اسلامی، هنر شیعی، نشست نقد و بررسی عکس و کادربندی در عکس را از جمله عناوین این کارگاه های آموزشی بیان کرد.

دانایی در خاتمه تصریح کرد: تصویرگری متون ادبی، طراحی پوستر و کتیبه های عاشورایی، نگارگری و آموزش نقاشی، پویانمایی و انیمیشن و حجم از دیگر این کلاس ها بود که در تابستان جاری در حوزه هنری شهرستان شاهرود برگزار شد.