به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی روز سه شنبه در مراسم افتتاح مرکز جامع تخصصی و توانبخشی آرمان شایان افزود: بیماران خاص را تامین اجتماعی و از این پس بیماران ام اس را نیز سازمان بهزیستی تحت پوشش قرار میدهد.
وی با تاکید بر اینکه جامعهای مناسب است که طبقه متوسطش 80 درصد جمعیت آن را تشکیل دهد، اظهار کرد: در یک جامعه مناسب جمعیت طبقه فقیر نباید بالاتر از 10 درصد باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: دولت نباید به دنبال توزیع فقر باشد و بر همین اساس نمیخواهد یک کمیته امداد بزرگ تشکیل دهد، چرا که اصلا عملی منطقی نیست.
وی، کارآفرینی را مفهوم گم شده جامعه ایرانی دانست و بیان کرد: ما به سرعت رای مردم را در انتخابات فراموش کردهایم، در حالی که نباید این اتفاق بیفتد.
ربیعی با اعلام رویکردهایی برای سازمان بهزیستی، خاطر نشان کرد: در این مرکز جامع تخصصی توانبخشی الگوی فراهم شده که هزینهها از افراد نیازمند گرفته نمیشود و در مقابل آن افرادی که دارای توانمندی مالی هستند، بخش و یا تمامی از هزینههای مربوط به درمان خود را میپردازند؛ بنابراین الگوی ایجاد شده باید به عنوان یک مدل در جامعه مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه باید فرزندان تحت پوشش سازمان بهزیستی پس از 18سالگی همچنان مورد حمایت قرار گرفته و رها نشوند، اظهار کرد: باید مراکزی را در سازمان بهزیستی ایجاد کنیم که فرزندان تحت پوشش این سازمان پس از 18 سالگی رها نشوند و پس از آن نیز این افراد را به ادارات کاریابی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متصل کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه فعالیتها در سازمان بهزیستی باید به گونهای باشد که عزت افراد مددجو حفظ شود، گفت: از کارهای نمایشی که عزتهای انسانی را مخدوش میکند، بیزارم و کمک به افراد مددجو باید همراه با حفظ وظیفه و مسئولیتشناسی باشد.
ربیعی به یکی از برنامههای دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: فراهم کردن زمینه مشارکتهای مردمی و گسترش شبکه خیرین یکی از برنامههای دولت یازدهم است و نباید همه چیز در یک دولت بزرگ و فربه خلاصه شود و باید این تفکر که همه امور توسط دولت انجام شود، از بین برود.
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