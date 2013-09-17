فرماندار گتوند خواستار انتقال پايانه مسافربري به بيرون شهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ محمدپور پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شوراي ترافيك گتوند با انتقاد از وضعيت فعلي پايانه مسافربري شهر گتوند از شهرداري خواست تا هرچه سريعتر نسبت به ساماندهي وضعيت آن اقدام کند.



وي همچنين با اشاره به فرارسيدن آغاز سال تحصيلي جديد اظهار کرد: شهرداريها هرچه سريعتر تا قبل از آغاز سال تحصيلي جديد بايد نسبت به رنگ آميزي معابر عمومي، موانع و سرعت گيرها در سطح شهرها و روستاها اقدام کرده و اهتمام لازم را در اين خصوص داشته باشند. ضمن اينكه پليس مدرسه نيز مي تواند در ارتقای فرهنگ ترافيكي دانش آموزان و رانندگان وسايل نقليه نقش مهمي داشته باشد.



فرماندار گتوند همچنين با تاكيد بر لزوم خروج وسايل نقليه سنگين از معابر شهر گتوند، تصريح کرد: با توجه به آلودگي هاي زيست محيطي و صوتي و ساير مشكلاتي كه وسايل نقليه سنگين در سطح شهر ايجاد مي کنند ضروري است تا هرچه سريعتر با همكاري بخش خصوصي برای حل اين معضل و احداث پاركينگ در خارج از شهر اقدام شود.



محمدپور همچنين از عملكرد پليس راهور گتوند در خصوص فراهم کرده بستر لازم و فرهنگ سازي مناسب و همچنين پيشگيري از تصادفات درون شهري تقدير و تشكر کرد.