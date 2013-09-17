جزئیات پیشنهاد کمیسیون انرژی مجلس برای سهمیه بندی بنزین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری مجلس شواری اسلامی، نادر فریدونی با بیان اینکه سهمیه بندی سوخت یک گام حساب شده و علمی بود و می تواند در سبد اقتصادی کشور تاثیر گذار باشد، تصریح کرد: با وجود اینکه چندین سال از اجرای این طرح می گذرد اما اشکالاتی به سهمیه بندی سوخت وارد است.



نماینده مردم فیروز آباد، فراشبند، قیر و کازرون در مجلس شورای اسلامی افزود: علی رغم اینکه مدیریت حساب شده ای باید بر استفاده از این کارت ها باشد متاسفانه در حال حاضر نظارت و مدیریتی بر این امر مشاهده نمی شود.



وی گفت: از طرفی ‌60 لیتر بنزینی که در هر ماه برای هر خودرو در نظر گرفته شده نارضایتی بسیاری از مردم را در پی دارد و بیشتر مردم با این میزان سهمیه با مشکل روبرو هستند؛ از طرف دیگر عده ای متمولانی هستند که به کارت سوخت احتیاج ندارند و توانایی استفاده از بنزین آزاد را دارند به طوری که میزان این افراد در سطح کشور حدود 10 تا 20 درصد است.



فریدونی با تاکید بر اینکه 50 تا 60 درصد مردم بیش از میزان سهمیه فعلی به بنزین نیاز دارند، گفت: این میزان مردم توانایی خرید بنزین با نرخ آزاد را ندارند و باید میزان سهمیه آنها افزایش یابد.



این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: عده ای از افراد نیز در این میان به واسطه گری و سوداگری می پردازند و عده دیگری خودروهای متعدد دارند که فقط از کارت سوخت این خودرو ها استفاده می کنند و سهمیه خود را در بازار آزاد به فروش می رسانند؛ این موضوع در شهرستان ها کاملا نمود دارد.



وی با بیان اینکه در سناریوهای جدید سهیه بندی سوخت باید نظارت جدی بر کارت های سوخت صورت گیرد به خانه ملت گفت: در سناریوی جدیدی که ستاد سوخت برای سهمیه بندی بنزین دارد باید بر این موضوع توجه شود.



عضو کمیسیون انرژی با اشاره به پیشنهاد کمیسیون انرژی برای سهمیه بندی سوخت یادآور شد: باید سهیه بندی ها به گونه ای باشد که سهمیه بنزین افرادی که به سوخت نیاز واقعی دارند افزایش یابد و افرادی که به دنبال سوداگری هستند از گردونه دریافت بنزین سهمیه ای حذف شوند.